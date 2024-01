Arbeiten im Paradies

Der Tag im Paradies beginnt für Tobias Herbig (kleines Bild) oft mit einem Blick von der Terrasse. Dann schaut der 46-Jährige auf eine große Wiese. Sie ist an mehreren Seiten von Dschungel umgeben und in ihrer Mitte steht ein uralter Mangobaum. „Du lebst mit der Natur“, sagt Herbig. Exotische Vögel zwitschern, meistens scheint die Sonne. Und nur 10 Minuten entfernt lockt einer von Koh Phangans unvergesslichen Stränden. Für diese ist die thailändische Insel ebenso bekannt wie für die legendäre Full Moon Party, bei der Tausende Techno- und Goafans aus der ganzen Welt auf das Eiland strömen. Ansonsten geht es dort eher beschaulich zu.



Auch an jenem Tag, als er mit dem Journalisten aus Deutschland telefoniert, hält Herbig allzu große Hektik von sich fern. Doch Baden gehen oder einfach nur in der Hängematte unter einer Palme liegen kommt für den gebürtigen Dachauer, der seit etwas mehr als zwei Jahren fest auf der Insel lebt, gerade nicht infrage. Denn der Deutsche hat an jenem Tag alle Hände voll zu tun.



Ein Tropensturm war einige Tage zuvor über sein Haus und die von ihm und einer Freundin betriebene Zirkusschule gefegt. Ein Baum ist umgestürzt. „Die Stromleitung ist abgerissen und das Haus des Nachbarn ist verkratzt.“ „Das sind die Schattenseiten des Lebens auf einer so tollen Insel, die es natürlich auch gibt“, sagt er. Denn anders als in Deutschland hat in Thailand kaum jemand eine Haftpflicht- oder Hausratversicherung – auch Herbig nicht. „Das zahlt man aus eigener Tasche“, so der Deutsche, der in Gröbenzell bei München aufgewachsen ist. „Das ist Teil des Gesamtpakets, wenn man auswandert.“ Für ihn stellt sich jetzt die Frage: „Wie beseitige ich den Baum?“ In Bayern würde wohl die Feuerwehr helfen. „Hier musst du das selbst organisieren.“



Herbig ist kein naiver Träumer. Kein Hippie oder einer von diesen RTL-Protagonist*innen, die mit ein paar Tausend Euro in der Tasche nach Südostasien auswandern und dann ein paar Monate später wie ein geprügelter Hund pleite zurückkehren. Er hat seinen Plan gründlich durchdacht. „Ich habe versucht, das Risiko zu minimieren“, sagt er.



Sein Herz schlägt schon lange für Südostasien. 2007 ging der studierte Wirtschaftsingenieur nach Singapur. Dort war er viele Jahre als Führungskraft im Logistikbereich bei einem Ableger eines großen deutschen Tech-Konzerns – als sogenannter Expat – beschäftigt. Herbig, der sich auch aufs Programmieren versteht, arbeitete zwar vor Ort, zahlte aber in die deutschen Sozialkassen ein und Steuern an den deutschen Fiskus. Seit Herbig 2021 fest nach Thailand zog, ist er nicht nur Betreiber der Zirkusschule, sondern auch weiterhin bei einem deutschen Unternehmen beschäftigt – allerdings nur mehr als Midijobber. „Ich kontrolliere Finanzmodelle“, sagt er.



Ein Vorteil seines persönlichen Lebensmodells: „Alles, was ich zum Arbeiten brauche, sind ein Laptop und ein funktionierendes WLAN.“ Von beidem gibt es in Thailand reichlich. Den Traum, im Ausland bequem vom Strand oder der Terrasse für eine deutsche Firma zu arbeiten, erfüllen sich insbesondere junge Menschen immer wieder. Es gilt für digitale Nomaden aber rechtliche Fallstricke zu beachten.

Die geplante Heimkehr verzögerte sich Jahr um Jahr

Bereits in seiner Zeit in Singapur reiste Herbig viel in der Region. Die eigentlich geplante Rückkehr nach Deutschland habe sich ein ums andere Mal verzögert. Denn früh entdeckte er die Schönheit und Vielfältigkeit von Koh Phangan. „Man kann hier alles an einem Tag machen: erst im Dschungel wandern, dann im Wasserfall planschen – und am Ende den Sonnenuntergang am Strand genießen.“ Er schwärmt von leckerem Essen, tollen Massagen, Yoga und vielen Kulturveranstaltungen. 2016 kaufte er schließlich ein Grundstück und baute sein Traumhaus, das eine Mischung aus Zirkusschule, Werkstatt und Pension ist.



Bis 2021 blieb sein Lebensmittelpunkt allerdings in Singapur. Herbig ist extrem sportlich und artistisch begabt, beschäftigt aber natürlich auch geschultes Personal. Neben jenen, die in der Schule namens Labracadabra Zirkusfertigkeiten erlernen oder gar Artisten werden wollten, würden auch viele Tourist*innen hier absteigen, die einfach nur die Insel genießen wollen. „Noch erzielt das Projekt keine Gewinne, doch die Umsätze wachsen.“



Der Midijob reicht für den Lebensunterhalt. „Die großen Kosten waren Grundstück und Haus, jetzt brauche ich nur noch Geld zum Essen“, sagt Herbig. Er ist glücklich über die getroffene Entscheidung, dauerhaft auszuwandern. Natürlich gibt es auch jene Tage, an denen er seine Entscheidung ein wenig bereut – etwa, wenn er Stunden mit Google Translate verbringt, um Dokumente zu übersetzen. „Zudem gibt es auf der Insel Moskitos, Termiten, giftige Hundertfüßer, Quallen und auch Schlangen“, erzählt er.



Labracadabra sei auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. „Wir haben ein detailliertes Müll-Vermeidungs- und Recycling-System spezifisch für die Insel entwickelt.“ Wenn seine Partnerin und er Kinder hätten, würde er wohl nicht auf Koh Phangan leben – zu weit sind Schule und Kinderarzt oder -klinik entfernt. Auch sei die Mentalität der Menschen hier eine andere. „Die Leute sind zwar meist freundlich“, sagt der Bayer. Man müsse sich aber daran gewöhnen, dass Kritik hier in der Regel nicht offen geäußert und Fehler nicht eingestanden würden.

Nicht dieselben Rechte wie die Einheimischen

Noch vor etwas anderem warnt er jene, die es ihm gleichtun wollen: „Du hast hier als Ausländer nicht dieselben Rechte wie die Einheimischen. Das fängt damit an, dass du kein Land alleine kaufen darfst.“ Man benötige Thais, denen man vertrauen muss. Zum Glück hat Herbig über die Jahre gute Freunde vor Ort gefunden. „Der Kauf lief fast reibungslos.“ Aber es gibt auch Fälle, in denen Ausländer*innen um Haus und Hof gebracht werden. Gerade in der Anfangszeit sei es wichtig, einen guten Anwalt zu kennen.

Er zahlt weiter in die deutsche Rentenkasse ein

Eine weitere Empfehlung hat Herbig: „Lasst niemals die Brücke ins Heimatland ganz abreißen.“ Einmal im Jahr besucht er Familie und Freunde im Großraum München. „Und ich zahle bis heute in die deutsche Rentenkasse ein.“ Als Expat in Singapur und Angestellter in Deutschland hatte er solche Summen einbezahlt, dass er im Alter die Möglichkeit hätte, nach Bayern zurückzukehren, ohne zum Sozialfall zu werden. „Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Es ist immer besser, sich viele Optionen offenzulassen.“ (Tobias Lill)