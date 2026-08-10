Leben in Bayern

Ein Trümmerfeld. (Foto: dpa)

10.08.2026

Autos kollidieren auf Bundesstraße in Bayern - Drei Frauen tot

Auf einer Bundesstraße in Bayern kommt es zu einem schweren Zusammenstoß mit zwei Fahrzeugen. Offenbar war Alkohol im Spiel

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos sind drei Frauen auf einer Bundesstraße in Mittelfranken ums Leben gekommen. Ein 36-jähriger Mann wurde bei dem Unfall auf der B470 bei Dietersheim (Kreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) am späten Sonntagabend schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. 

Die Polizei geht davon aus, dass der offenbar alkoholisierte 36-Jährige etwa 500 Meter vor der Ortseinfahrt des Ortsteils Dottenheim mit seinem Wagen auf die entgegenkommende Fahrspur geriet. Dort stieß er mit dem Wagen der drei Frauen zusammen.

Ein Trümmerfeld

Durch die Wucht der Kollision seien beide Autos von der Fahrbahn geschleudert worden und in Feldern rechts und links neben der Straße stehen geblieben. Ein Feuerwehrsprecher nannte den Einsatzort ein "Trümmerfeld".

Für die drei Frauen im Alter von 73 und zweimal 69 Jahren kam jede Hilfe zu spät. Sie wurden in ihrem Auto eingeklemmt und erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. 

Der 36-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dort ergab ein Alkoholtest laut Polizei einen Wert von mehr als einem Promille. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Ein Gutachter untersuchte noch in der Nacht den Unfallort. (dpa)
 

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