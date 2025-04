Bayerische Jugendfußballer in Berlin von Schlägern attackiert - mehrere Verletzte

Eine Jugendfußballmannschaft aus der Oberpfalz fährt nach Berlin. Doch was sie dort erleben, ist schockierend.

Die nach einem Streit in Berlin angegriffene bayerische Fußballmannschaft stammt aus dem Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Zu den Hintergründen des Vorfalls machte die Polizei weiter keine Angaben. Das sei Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Softair-Waffe bei Angreifer sichergestellt

Bei dem Angriff wurden ein 14-jähriger Spieler, der Betreuer und ein Zeuge verletzt. Als tatverdächtig gelten ein 14-Jähriger und ein 17-Jähriger. Die Polizei ermittelt wegen Raubes, Körperverletzung und Bedrohung. Bei dem Älteren geht es zudem um einen möglichen Verstoß gegen das Waffengesetz, da bei ihm eine täuschend echt wirkende Softair-Waffe sichergestellt wurde.

Attacke im Ausgehviertel

Die jungen Oberpfälzer waren gegen 22.15 Uhr mit ihrem Betreuer im Ortsteil Mitte in einem Ausgehviertel auf der Rosenthaler Straße unterwegs und wollten in ihre Unterkunft. Dabei gerieten sie der Polizei zufolge mit anderen Jugendlichen in Streit. Worum es dabei ging, wird noch ermittelt.

Im Anschluss kam es dann offenbar zum Angriff: Der Betreuer wurde der Polizei zufolge von einem 17-Jährigen bedroht und später von einem 14-Jährigen so heftig ins Gesicht geschlagen, dass er sogar ambulant im Krankenhaus behandelt werden musste.

Die Fußballer liefen daraufhin weg. Ein 14-Jähriger geriet allerdings nach Angaben der Ermittler erneut an die Gruppe. Fünf Angreifer hätten ihn zu Boden gestoßen, getreten und geschlagen und schließlich ausgeraubt. Ein 37-jähriger Zeuge habe helfen wollen, sei aber ebenfalls bedroht worden.

Zeuge führt Polizei zu Tatverdächtigen

Dass die 17 und 14 Jahre alten Angreifer gestellt werden konnten, ist dem Bericht zufolge einem Zeugen zu verdanken. Der 20-Jährige nahm demnach die Verfolgung des 17-Jährigen auf und konnte ihn sogar festhalten, erhielt dann aber von einem Unbekannten einen Tritt gegen das Knie. Daraufhin sei der 17-Jährige geflüchtet. Trotzdem konnte der Zeuge die Polizei wenig später zu den beiden Tatverdächtigen führen. (dpa/BSZ)