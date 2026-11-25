Mütze und Handschuhe sollten heute nicht im Schrank bleiben: In Bayern zeigt sich der Mittwoch laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwar zeitweise sonnig, es bleibt aber kalt. Die Höchstwerte könnten zwischen minus 2 und plus 3 Grad liegen, in den Kammlagen und auf dem Großen Arber im Bayerischen Wald um null Grad, auf der Zugspitze werde es nicht wärmer als minus sieben Grad. Im Bayerischen Wald kann es stellenweise auch bis minus neun Grad kalt werden, sagen die Wetterexperten voraus.

Vereinzelt Schneeflocken am Bayerischen Wald

In der Nacht zum Donnerstag sind dem Bericht des Deutschen Wetterdienstes zufolge die Wolken dichter, mal aufgelockert, mal stark ausgeprägt. Gegen Morgen könnten am Bayerischen Wald einige Schneeflocken fallen. Die Tiefstwerte sollen zwischen minus 2 und minus 6 Grad liegen, vereinzelt droht Glätte. Am Donnerstag dürfte es bei leichtem Dauerfrost bedeckt bleiben, in der Oberpfalz soll später leichter Schneefall einsetzen.



In der Nacht zum Freitag bleibt es bedeckt und zunehmend trüb, gebietsweise kann es etwas schneien. Die Tiefstwerte sollen bei minus 2 bis minus 5 Grad liegen, Vorsicht vor Glätte auf den Straßen ist laut der Vorhersage angebracht.



Am Freitag bleibt der Himmel stark bewölkt oder bedeckt, vereinzelt fallen ein paar Schneeflocken. Längere sonnige Phasen sind am ehesten in Unterfranken zu erwarten. Die Höchstwerte könnten zwischen minus 3 und plus 2 Grad liegen, auf den Kammlagen um minus 5 Grad. Der Wind kommt meist schwach und zeitweise mäßig aus Nordost.



In der Nacht zum Samstag wechseln sich teils wolkige und teils klare Abschnitte ab. Die Tiefstwerte könnten zwischen minus 3 und minus 7 Grad liegen. Wer früh aufbricht, sollte sich auf knackigen Frost am Morgen einstellen.

ADAC Südbayern warnt vor Glätte

Der ADAC weist daraufhin: "Frostige Temperaturen und überfrierende Nässe machen Bayerns Straßen derzeit besonders tückisch." Feuchte Fahrbahnen könnten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt innerhalb kurzer Zeit zu spiegelglatten Eisflächen werden - besonders nachts und in den Morgenstunden.



Für viele Autofahrer sei dies kaum zu erkennen, sagt Fahrsicherheitstrainer David Dodaro. "Deshalb sollten Autofahrer das Tempo reduzieren, vorausschauend fahren und den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug deutlich vergrößern."



Besonders gefährdet für plötzlich auftretende Glätte sind dem Verkehrsclub zufolge Brücken, Waldstücke und wenig befahrene Straßen. Zudem erinnert er an die situationsabhängige Winterreifenpflicht in Deutschland: "Wer bei winterlichen Bedingungen wie Glätte oder überfrierender Nässe ohne geeignete Bereifung unterwegs ist, riskiert Bußgelder und Punkte in Flensburg und gefährdet sich und andere." (dpa)

