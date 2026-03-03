Bayern: Viele Flugausfälle wegen Iran-Krieg

Am Flughafen München sind seit Beginn des Iran-Krieges Dutzende Flüge in den Nahen Osten aus Sicherheitsgründen gestrichen worden. Eine Flughafensprecherin sprach am Montag von 40 Flügen, die am Wochenende nicht hätten stattfinden können. Am Montag wurden den Angaben zufolge weitere 29 Flüge storniert - darunter 14 Starts und 15 Landungen in München. Der für Montag geplante Flug der Oman Air in die Hauptstadt Maskat finde statt.

Unsichere Lage im Flugverkehr

Betroffen seien die Maschinen von elf Fluggesellschaften, darunter Lufthansa, Etihad, Qatar Airways, Emirates, Gulf Air und El Al. Die Passagiere würden von den Fluggesellschaften über etwaige Absagen informiert und notfalls in Hotels untergebracht. Die Situation am Flughafen selbst sei somit ruhig, sagte die Sprecherin. Wann sich der Flugbetrieb in die Golf-Region normalisiere, sei bisher nicht absehbar. Der Flughafen rate dazu, die Airlines zu kontaktieren, um Informationen zu erhalten. (dpa)