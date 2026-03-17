Besserung ist in Sicht – aber noch herrscht trübes Wetter

Das Wetter in Bayern bleibt zunächst kühl und wechselhaft - doch Besserung ist in Sicht. Am Dienstag soll es laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) überwiegend trüb bleiben. In Franken, Schwaben und Oberbayern ist örtlich leichter Nieselregen vorhergesagt.



Gebietsweise kann es durch Nässe und niedrige Temperaturen zu Glätte auf den Straßen kommen. In den Alpen regnet es der Vorhersage zufolge, ab mittleren Lagen schneit es noch einmal. Gegen Abend soll es dann schon meist trocken sein, mancherorts soll die Sonne hervorkommen. Die Höchstwerte liegen bei sechs bis zwölf Grad.

"Sonnig bei tiefblauem Himmel"

Dann aber naht Besserung: In der Nacht auf Mittwoch klart es laut DWD allmählich auf. Am Mittwoch wird es "sonnig bei tiefblauem Himmel und lockerer Quellbewölkung", wie es in der DWD-Prognose heißt. Dabei soll es wärmer werden, mit Höchstwerten von zehn Grad an den Alpen bis 16 Grad in Unterfranken. Der Wind kann örtlich auffrischen.



Auch für Donnerstag erwartet der DWD viel Sonne bei Höchstwerten von zwölf bis 18 Grad. (dpa)

