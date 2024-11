Bombendrohungen gegen Schulen in München und Ingolstadt

Gegen mehrere Schulen in Oberbayern gibt es Bombendrohungen. In München seien über 15 Schulen betroffen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Auch in Ingolstadt gingen demnach mehrere Drohungen ein. Eine genaue Anzahl der betroffenen Schulen konnte zunächst nicht gemacht werden.



Die Beamten gehen von keiner ernsthaften Gefährdungslage aus. Sicherheitsmaßnahmen seien getroffen worden, der Schulbetrieb laufe jedoch sowohl in München als auch Ingolstadt ohne Einschränkungen weiter.



"Es scheint eine deutschlandweite Aktion zu sein", sagte ein LKA-Sprecher. Betroffen seien unter anderem auch Schulen in Hannover, Erfurt und Leipzig.



In Stuhr bei Bremen fällt der Unterricht deswegen aus. Die Drohungen gingen nach Angaben verschiedener Polizeistellen jeweils am Sonntag per Mail ein. Die Landeskriminalämter der Länder würden sich für die Suche nach dem Täter nun vernetzen, sagte ein Sprecher der Polizei. (Manon Harenberg, dpa)