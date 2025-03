Brennende Berghütte: Ursache wird noch gesucht

Brandermittler wollen heute an der zerstörten "Kissinger Hütte" in der Rhön nach der Ursache für das Feuer suchen. Am Vortag sei eine Arbeit der Experten in den Trümmern nicht möglich gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Wie lange die Untersuchungen dauern werden, ist nicht absehbar.



Bei dem Feuer am Dienstagmorgen war niemand verletzt worden, die Berghütte war nachts nicht besetzt. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen mehrere 100.000 Euro betragen.



Die 111 Jahre alte Hütte bei Sandberg (Landkreis Rhön-Grabfeld) ist ein beliebtes Ziel für Ausflügler im Grenzgebiet Bayern-Hessen-Thüringen. Die Feuerwehren und der Rettungsdienst in dem Drei-Länder-Eck arbeiten gut zusammen.



Bei dem Feuer war der ältere Teil der anderthalb stockigen "Kissinger Hütte" ausgebrannt. Der neue Gebäudeteil mit Schlafmöglichkeiten blieb verschont. (dpa/BSZ)