Chefarzt erleichtert nach Festnahme aller vier Flüchtiger

Nach der Festnahme von vier geflohenen Straftätern zeigt sich der Chefarzt des Bezirksklinikums (BKH) Straubing erleichtert. Joachim Nitschke dankte der Polizei in Niederbayern, sowie den Sicherheitsbeamten in Österreich und in der Türkei. Deren achtsames Verhalten habe zur Verhaftung der Männer geführt, teilte er mit.



Das Sicherheitsgefühl der Menschen in der Region habe gelitten, sagte Nitschke und ergänzte: "Das nehmen wir sehr ernst. Ich kann Ihnen allerdings versichern: Das BKH Straubing ist eine Einrichtung des Maßregelvollzugs, in dem höchste Sicherheitsstandards gelten".

Sicherheitskonzept soll verbessert werden

Verglichen mit dem Bundesdurchschnitt komme es in Straubing zu sehr wenigen Lockerungsmissbräuchen oder Entweichungen. Zudem soll das Sicherheitskonzept in Absprache mit dem Amt für Maßregelvollzug weiter verbessert werden.



Zwei 27 und 31 Jahre alte Männer sind laut Polizei am 30. August in der Türkei aufgegriffen worden. Die beiden anderen Flüchtigen wurden am 22. August und 4. September in Österreich gefasst. Die vier Straftäter waren am 17. August aus dem Bezirkskrankenhaus Straubing entkommen, nachdem sie einen Mitarbeiter mit dem Tode bedroht und so das Öffnen der Pforte erzwungen hatten. (Ute Wessels, dpa)