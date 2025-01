Immer mehr Sexualdelikte an bayerischen Bahnhöfen

Die Bundespolizei registriert in Bayern immer mehr Fälle sexualisierter Übergriffe auf Bahnanlagen und in Zügen. Das berichtet der "Bayerische Rundfunk". Von 2019 bis 2023 gab es einen Anstieg um 46 Prozent. Die Behörden registrierten demnach 224 Sexualdelikte in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres. Im gesamten Jahr 2019 seien es noch 168 gewesen.

An mehreren großen Bahnhöfen im Freistaat stieg die Zahl der Sexualdelikte zum Teil massiv an, wie die Staatszeitung bereits im Oktober berichtet hatte. Die Zahl der Sexualstraftaten verdoppelte sich am Münchner Hauptbahnhof zwischen 2019 und 2023 von 15 auf 29. In Regensburg explodierte sie regelrecht. Auch die zunehmende Gewalt an den großen Hauptbahnhöfen bereitet den Ermittlern Sorge. (till)