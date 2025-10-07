Hochgiftige Gase: Warnung vor Rauchwolke über Aschaffenburg

Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die Stadtverwaltung ruft die Bevölkerung auf, in den Häusern zu bleiben, Menschen aus dem Freien hereinzuholen und Fenster geschlossen zu halten.

Zunächst teilten die Behörden mit, die Rauchwolke sei "möglicherweise giftig". Mittlerweile hat die Integrierten Leitstelle in Aschaffenburg durch den Zwischenfall in dem Galvanikbetrieb seien sogenannte "Nitrose Gase" freigesetzt worden. Das berichtet der "BR". Solche Gase gelten als hochgiftig und können beim Einatmen schwere Lungenödeme verursachen. Über mögliche Opfer gab es zunächst keien Informationen.

Der Zeitung "Main-Echo" zufolge ist in dem Betrieb ein Metallteil in ein Säurebad gefallen. Die Feuerwehr ist laut dem Bericht dabei, das Teil zu entfernen und gleichzeitig die Säure umzupumpen.

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. "Messungen am Unfallort und in mehreren Kilometern Entfernung ergaben vorerst keine Schadstoffpartikel in der Luft", schreibt das "Main Echo". Die Feuerwehr wird weitere Messungen durchführen. (dpa/till)