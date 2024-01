Der Zeitungsverleger Dirk Ippen hat die Bedeutung von Regionalmedien für die Gesellschaft hervorgehoben. Lokalzeitungen spielten eine ganz wichtige Rolle für die Demokratie, sagte Ippen bei einer Podiumsdiskussion der CDU/CSU-Bundestagsfraktion am Montagabend in München. "Demokratie fängt auf lokaler Ebene an."



Leser sollten so informiert werden, dass sie sich eine eigene Meinung bilden und sich entscheiden könnten, sagte Ippen. Seine Verlagsgruppe mit vielen Titeln und Digitalangeboten gehört zu den größten Zeitungs- und Medienhäusern in Deutschland (u.a. "Münchner Merkur" und "Frankfurter Rundschau".)



Kritisch äußerte sich Ippen zur Höhe des Rundfunkbeitrags für öffentlich-rechtliche Sender. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk stehe zwar für Verlässlichkeit, betonte der Verleger. "Das ist aber ein hoher Preis, den wir dafür zahlen." Im Gegensatz zu dem von allen zu leistenden Rundfunkbeitrag müssten sich Zeitungen privat finanzieren.



Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, verteidigte die öffentlich-rechtlichen Medien als "Grundversorgung". Es sei zugleich eine "absolut legitime Frage", immer wieder zu diskutieren: "Warum braucht es uns und was will die Gesellschaft dafür haben"?" Ihr gehe es nicht um TV-Quoten und Klickzahlen, sagte die Senderchefin. Ihre Währung als Intendantin sei, dass das Angebot dem Publikum und den Nutzern den Beitrag wert sei.



Aktuell liegt der Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio bei 18,36 Euro pro Monat. Zuletzt war bekanntgeworden, dass er ab 2025 nach vorläufigen Berechnungen von unabhängigen Finanzexperten auf 18,94 Euro steigen soll. Noch steht die endgültige Empfehlung und die Entscheidung der Bundesländer aus. Bayern und einige andere Länder haben sich schon vorab gegen eine Erhöhung ausgesprochen.

(Roland Freund, dpa)