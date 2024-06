Der Sommer kommt

In vielen Teilen Bayerns dürfen sich die Menschen in den kommenden Tagen auf bestes Sommerwetter einstellen. In den meisten Regionen des Freistaats würden am Dienstag Höchstwerte zwischen 26 und 31 Grad erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst am Montag mit. Dazu werde es verbreitet sonnig, im nördlichen Franken seien einzelne, teils kräftige Gewitter möglich.



Auch am Mittwoch seien örtlich Temperaturen bis zu 30 Grad am Inn möglich, gebietsweise aber auch Regen, Schauer und einzelne Gewitter.

Erste Schauer nicht ausgeschlossen

Am Donnerstag soll es nach Angaben des DWD zunächst wahrscheinlich ebenfalls recht sonnig werden, aber schon am Vormittag seien erste Schauer nicht ausgeschlossen. Im Tagesverlauf müssen sich die Menschen in Bayern aber auf mehr Schauer und Gewitter einstellen - bei immer noch sommerlichen Höchstwerten zwischen 27 und 31 Grad.



Zuvor könnte es demnach in Teilen Bayerns am Montag aber noch einmal ungemütlich werden - bei Regen und einzelnen Gewittern. Stellenweise würden auch Hagel und stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde erwartet, teilte der DWD mit. Unwetterartige Gewitter mit Starkregen von mehr als 25 Litern pro Quadratmeter binnen kurzer Zeit seien dabei "nicht ganz ausgeschlossen". (Björn Strasser, dpa)