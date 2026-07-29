Leben in Bayern

Die Tunnelbohrmaschine Donna Maria ist 178 Meter lang. Donna steht dabei für den Startpunkt der Tunnelarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke an der Donnersbergerbrücke in München, Maria für das Ziel an der künftigen Haltestelle Marienhof. (Foto: DB Infrago/Panterra.tv)

29.07.2026

Die Internet-Community gab ihr ihren Namen: Donna Maria soll sich in Richtung Marienhof graben

Neun Jahre nach dem Beginn der Arbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke in München soll die erste große Bohrmaschine mit dem Tunnelgraben beginnen. Wie sie zu ihrem Namen kam

Die 178 Meter lange Tunnelbohrmaschine für die zweite Münchner S-Bahn-Stammstrecke hat jetzt offiziell einen Namen. Bei einer Internet-Abstimmung habe der Name "Donna Maria" die meisten Stimmen erhalten, teilte die Bahn mit. Mit rund 59 Prozent habe sich der Name gegen die zwei weiteren Vorschläge im Finale des Wettbewerbs, "Martha" und "Anna", durchgesetzt. 

Welche kuriosen Vorschläge es nicht ins Finale schafften

Insgesamt seien mehr als 1.000 Namensvorschläge eingegangen, teilte die Bahn mit. Für "Begeisterung und Erheiterung" hätten in der Jury dabei auch Ideen wie "Monaco Franzi", "Resi", "Rosi", "Wühtraud", "Ingebohrg", "Tunella" oder "Isarbella" gesorgt, hieß es.

Der Name "Donna Maria" sei dabei gleich viermal unabhängig voneinander vorgeschlagen worden, teilte die Bahn mit. Donna steh dabei für den Startpunkt an der Donnersbergerbrücke, Maria für das Ziel an der künftigen Haltestelle Marienhof. Eine Teilnehmerin argumentierte zudem, der Name spiele auf München als nördlichste Stadt Italiens und auf Maria als Schutzpatronin Bayerns an. 

178-Meter-Bohrer soll Rettungsstollen graben

Die 178 Meter lange und rund 700 Tonnen schwere Maschine soll vom 17. September an bei der Donnersbergerbrücke etwa drei Kilometer weit bis zur im Bau befindlichen Haltestelle Marienhof in der Innenstadt graben - mit bis zu acht Menschen an Bord.

Es geht dabei aber nicht um eine der Röhren, durch die in den späten 2030er Jahren einmal S-Bahnen fahren sollen - sondern um einen Erkundungs- und Rettungsstollen. Die neue Tunnelroute zwischen Laim und Ostbahnhof soll einmal die vielbefahrene und störanfällige Stammstrecke entlasten, durch deren Tunnel seit 1972 der Großteil der Münchner S-Bahnen fahren.

Zweite Chance für erfolglose Einsendungen?

Insgesamt entstehen sechs Tunnelröhren für die zweite Stammstrecke. Der Vortrieb für den ersten Verkehrstunnel soll laut Bahn voraussichtlich 2028 starten. Da für den Tunnelbau insgesamt auch sechs Tunnelbohrmaschinen eingesetzt werden, könnten also auch die jetzt ausgemusterten Namensvorschläge noch eine zweite Chance bekommen. Wie die Maschinen zu ihren Namen kommen sollen, will die Bahn aber erst später bekanntgeben. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Amtszeit des Ministerpräsidenten auf zehn Jahre beschränkt sein?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz