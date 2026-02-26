Leben in Bayern

Vor über einem Jahr ist in München ein Auto in eine Streikkundgebung gefahren und hat vermutlich 28 Menschen verletzt, teilweise schwer. (Foto: picture alliance/SZ Photo, Thomas Vonier)

26.02.2026

"Dieses unsägliche Leiden" - Überlebender schildert Anschlag

m Prozess um den tödlichen Auto-Anschlag von München vor einem Jahr schweigt der Angeklagte zur Tat - doch andere sprechen

Im Prozess um den Anschlag auf eine Verdi-Demonstration in München hat ein Überlebender von den fürchterlichen Bildern berichtet, die er seither im Kopf hat. "Dieses unsägliche Leiden, was da war", sagte er vor dem Oberlandesgericht (OLG) München. Er habe die später gestorbene Mutter gesehen und wie Ersthelfer versuchten, sie zu reanimieren.

Auch den Kinderwagen, in dem das zweite Todesopfer, die kleine Tochter der Frau, gesessen habe, habe er gesehen. "Ich kannte die alle nicht, aber die Bilder habe ich."

"Mitten im Satz ist er weg"

Der 1978 geborene Mann war gemeinsam mit Kollegen auf der Demonstration und hatte sich nach eigenen Angaben gerade mit den anderen Männern an das Ende des Zuges begeben und ein Selfie gemacht, als das Auto des Angeklagten heranraste. Für ihn sei das Fahrzeug wie aus dem Nichts gekommen, sagte der Zeuge. Er habe sich noch ganz normal mit seinem Kollegen unterhalten. "Ich frag' ihn nach den Befindlichkeiten von seiner Mutter, er antwortet und mitten im Satz ist er weg."

Etwa 20 Meter entfernt habe er seinen Kollegen dann verletzt auf dem Boden liegen sehen. Er habe sich um ihn gekümmert, "weil er bewusstlos war und ich nicht wusste, ob er überhaupt noch lebt". 

Zeuge feiert "zweiten Geburtstag"

Mehr als 40 Menschen waren verletzt worden, als ein heute 25 Jahre alter Afghane vor etwas mehr als einem Jahr in die Demonstration in der Nähe des Münchner Stiglmaierplatzes gerast war. Eine Frau und ihre zwei Jahre alte Tochter starben. Die Ermittler gehen von islamistischem Terrorismus als Motiv aus.

Der Zeuge, der als Erster von mehreren Überlebenden vor Gericht aussagte, wurde nur leicht an der Hand verletzt, als das Auto vor etwas mehr an einem Jahr an ihm vorbeiraste und seinen Kollegen erfasste. In der kommenden Woche will er mit seinem Kollegenteam essen gehen, "um unseren zweiten Geburtstag zu feiern, weil: Wir haben das überlebt".
(Britta Schultejans, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Fahrschülern Übungsfahrten mit den Eltern erlauben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz