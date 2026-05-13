DLRG rettet in Bayern deutlich mehr Menschen

Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer der DLRG haben im vergangenen Jahr bayernweit 235 Menschen das Leben gerettet. Ein Jahr zuvor waren es 170 Menschen gewesen, bei denen die Wasserretter rechtzeitig zur Stelle waren.

Darüber hinaus hätten die mehr als 3.400 Ehrenamtlichen mehr als 4.500 Mal Erste Hilfe geleistet, teilte die Organisation mit. Bayerische Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer unterstützten zudem regelmäßig den Wasserrettungsdienst an der Nord- und Ostsee.

DLRG mahnt zur Vorsicht an Gewässern

Neben den Lebensrettungen geht es bei der DLRG Bayern ganz oft auch um Erste Hilfe, um Aufklärung und darum, Gefahrenstellen abzusichern, erklärte Dominik Schneider von der DLRG Bayern anlässlich der Vorstellung der neuen Jahresbilanz. Die Einsatzkräfte seien täglich für die Sicherheit an Bayerns Gewässern im Einsatz.

Mit Blick auf die bevorstehende Badesaison rief die DLRG zu umsichtigem Verhalten auf. Es werden empfohlen, vor allem bewachte Badestellen aufzusuchen und die eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Wer aufmerksam ist und die Baderegeln beachtet, kann viele Gefahren im Wasser vermeiden, betonte Schneider. (dpa)