DWD erweitert Unwetterwarnung für Teile Bayerns - Nations League wegen großer Hagelkörner verspätet angepfiffen

Der Deutsche Wetterdienst hat seine Unwetterwarnung in Bayern erweitert: In Schwaben und Oberbayern, aber auch in Mittelfranken und Niederbayern und die Oberpfalz könne es zu Gewittern der Stufe 3 von 4 kommen, teilten die Meteorologen in einer amtlichen Unwetterwarnung mit.

Es bestehe unter anderem Gefahr durch Blitzschlag, herabstürzende Bäume und Äste, rasche Überflutungen von Straßen oder Kellern, Erdrutschen, Aquaplaning und Hagelschlag. Es sei ratsam, den Aufenthalt im Freien zu vermeiden oder Schutz zu suchen.

Spiel gegen Portugal beginnt verspätet

Auch die Fußball-Nationalelf war vor ihrem Spiel gegen Portugal in München betroffen: Die Torhüter haben nach einer kurzen Stippvisite ihr Warm-up für das Halbfinale der Nations League abgebrochen. Die Keeper um Marc-André ter Stegen flüchteten vor dem Gewitter mit großen Hagelkörnern. Auf den Tribünen versuchten die Zuschauer Schutz vor den Wassermassen zu finden, deckten sich mit Capes und Regenjacken ab - oder zogen sich gleich in den trockenen Hintergrund zurück.

Bundestrainer Julian Nagelsmann ging im ZDF davon aus, dass sich der Spielbeginn etwas nach hinten verschieben könnte. Tatsächlich verzögerte sich der Start des Spiels. Offiziell wurde die Partie dann um 21.10 Uhr angepfiffen. (dpa/BSZ)