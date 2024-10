Fußballspiel eskaliert: Aus Wortgefecht wird Prügelei

Bei einem Fußballspiel in Schwaben sind mehrere Menschen in eine körperliche Auseinandersetzung geraten, mindestens zwei Menschen sind verletzt worden. Schon während des Spiels der A-Klasse-Mannschaften am Sonntagnachmittag habe der Schiedsrichter mehrere Zeitstrafen vergeben müssen, teilte die Polizei mit. Zugespitzt hatte sich die Lage demnach nach dem Ausgleichstreffer, der erst kurz vor Spielende im Netz landete.

Spieler und Zuschauer prügeln sich

Es folgte zunächst ein Wortgefecht auf dem Asbach-Bäumenheimer (Landkreis Donau-Ries) Sportplatz, dann eine handfeste Auseinandersetzung. Die Polizei berichtete von zehn bis 20 Menschen, die sich gegenseitig mit Fäusten schlugen und Füßen traten. Darunter seien Spieler beider Mannschaften und Zuschauer gewesen.



Einem Polizeisprecher zufolge handelte es sich nicht um ein Risikospiel, in der Vergangenheit wurden der Polizei keine derartigen Vorfälle bekannt. Im Laufe des Montags soll Videomaterial ausgewertet werden. Erst dann sei klar, gegen wen ermittelt werden soll. Weil unter anderem mit Stollenschuhen getreten wurde, könnten Strafverfahren wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung eingeleitet werden. (Lea Sophie Gräf, dpa)