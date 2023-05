Geschicklichkeit, Präzision, Sicherheit und Schnelligkeit sind gefragt

Am Sonntag, 21. Mai 2023 veranstaltet die Stadt Marktredwitz unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) die 1. Bayerische Schneepflugmeisterschaft. Rund um die Wettkämpfe, die im städtischen Bauhof in der Böttgerstraße 10 stattfinden, startet um 10 Uhr ein fröhliches Familienfest mit viel Musik und zahlreichen Attraktionen. Nach dem freien Training am Samstag, treten die 20 professionellen Teams der Straßenmeistereien, Kreisbauhöfe und Kommunen aus ganz Bayern am Sonntag bereits ab 8.30 Uhr in einem spannenden und nervenaufreibenden Geschicklichkeitswettbewerb gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es hochwertige Sachpreise. Die Fahrer müssen mit einem Unimog und vorne montiertem Räumschild möglichst zügig und fehlerfrei den Parcours, der reelle Situationen des Winterdienstes abbildet, vorwärts und rückwärts bewältigen – angefeuert von ihren mitgereisten Fanclubs und den Besucherinnen und Besuchern.

Geschicklichkeit, Präzision, Sicherheit und Schnelligkeit sind dabei siegentscheidende Bewertungskriterien und werden bei perfekter Ausführung nicht selten mit La-Ola-Wellen und Begeisterungsstürmen gefeiert. Die Siegerehrung übernimmt gegen 15.00 Uhr Staatsministerin Melanie Huml gemeinsam mit Oberbürgermeister Oliver Weigel. Die 1. Bayerische Schneepflugmeisterschaft ist gleichzeitig der Vorentscheid für die Deutsche Meisterschaft – es werden aber auch eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft ausgetragen.

Hintergrund der Veranstaltung ist, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für die psychischen und physischen Belastungen im Winterdienst zu schaffen. Der Berufsstand soll mit der Meisterschaft aus einem anderen Blickwinkel gezeigt werden – auch in Hinblick auf die Nachwuchsgewinnung.

(BSZ)