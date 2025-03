Grippewelle in Bayern hält an

Die Zahl der neuen Ansteckungen mit Influenzaviren ist in der vergangenen Woche spürbar gesunken. Laut dem Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden in der Woche bis zum 9. März gut 26.000 laborbestätigte Infektionen mit Grippe gemeldet. Dies ist Rückgang von rund 15.000 Fällen in einer Woche. Die Zahl der Erkrankten ist aber dennoch noch deutlich höher als normalerweise zu dieser Jahreszeit.

Grund zur Entwarnung besteht jedenfalls nicht. Die Zahl der schwer erkrankten Patienten, die in Krankenhäusern versorgt wurden, nahm zwar insgesamt ab, ist aber noch immer vergleichsweise hoch. Die meisten von ihnen waren an Influenza erkrankt.

Ursache des Rückgangs dürften wärmer werdende Temperaturen sowie die Ferien in mehreren Bundesländern gewesen sein. Schließlich sind Schulen regelrechte Viren-Hotspots. (BSZ)