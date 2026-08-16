Hoher Schaden bei Dachbrand in Münchner St. Helena-Kirche

Bei einem Feuer im Dach der St. Helena-Kirche in München ist nach Polizeiangaben ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand im Stadtteil Giesing niemand. Wie der Brand ausbrach, ist noch unbekannt.



Das Feuer wurde laut Polizei am Samstagabend vom Mesner im Dachbereich des Mittelschiffs entdeckt, während ein Gottesdienst stattfand. Der Mann verständigte die Feuerwehr und schickte die Gottesdienstteilnehmer aus dem Gebäude.



Von außen sei kein Brand zu sehen gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Um die Flammen und Glutnester zu erreichen, mussten die Einsatzkräfte einen Kran aufstellen und Teile des Daches aufsägen. Rund 70 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen waren vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

(Julian Busch, dpa)