Wer fliegt denn da im Garten? Der Bund Naturschutz und das Institut für Biodiversitätsinformation (IfBI) haben heuer ein großes Interesse an ihrer "Hummelhotline" registriert - obwohl das Wetter ungünstig und kühl war. Mehr als 4300 Fotos wurden eingeschickt, wie Projektleiterin Martina Gehret am Donnerstag laut Mitteilung sagte.



Wer zwischen 20. März und 10. April ein Hummelfoto geschickt hatte, bekam kurze Zeit später Informationen darüber, welche Hummelart er abgelichtet hatte. Im vergangenen Jahr gingen in etwa dem gleichen Zeitraum rund 3200 Fotos ein.



Die am häufigsten gesichtete Hummelart war in diesem Jahr mit großem Abstand die Erdhummel, gefolgt von Wiesenhummel, Steinhummel und Baumhummel. Über zwölf gemeldete Bunte Hummeln und acht entdeckte Veränderliche Hummeln habe man sich besonders gefreut, sagte Gehret.



"Beide Arten stehen in Bayern auf der Roten Liste. Die Bunte Hummel steht auf der Vorwarnliste und die Veränderliche Hummel gilt seit 2021 als gefährdet." Hauptursache für den Rückgang von Hummeln seien fehlende Nistmöglichkeiten und fehlende Nahrung in Form von Pollen und Nektar. (Kathrin Zeilmann, dpa)