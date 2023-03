In Bayern gibt es mehr Vereine als vor zehn Jahren

In Bayern ist die Zahl der Vereine in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Das ergab eine Studie, die eine Tochtergesellschaft des Stifterverbandes am Dienstag in Berlin vorgelegt hat. Demnach waren im Freistaat 2022 mehr als 93 200 Vereine eingetragen - ein Plus von zehn Prozent im Vergleich zu 2012.



Bundesweit ist die Entwicklung der Zahl der Vereine unterschiedlich. Von 2012 bis 2022 hatte es mit 22,3 Prozent den größten Zuwachs in Berlin gegeben.



Dagegen verzeichnete Thüringen einen Rückgang von 7,8 Prozent. In Bremen betrug das Minus demnach 7,2 Prozent.



Die Gesellschaft "Zivilgesellschaft in Zahlen" (ZiviZ) im Stifterverband hat nach eigenen Angaben erstmals 2012 einen Bericht zur Lage der Organisationen in Deutschland herausgeben. Die Studie sei von mehreren Landesregierungen unterstützt worden. (Kathrin Zeilmann, dpa)