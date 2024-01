Jeder elfte Mensch in Bayern ist schwerbehindert

Jeder elfte Mensch in Bayern lebt mit einer offiziell anerkannten Schwerbehinderung. Zum Ende des vergangenen Jahres zählte das Zentrum Bayern Familie und Soziales (ZBFS) in Bayreuth nach eigenen Angaben vom Mittwoch rund 1,23 Millionen Betroffene. Das sind etwa 9,18 Prozent der Gesamtbevölkerung im Freistaat.



Die allermeisten davon haben erst im Erwachsenenalter, meist durch Unfälle oder Krankheiten, ihre Schwerbehinderung erworben. Gerade einmal 33 000 der 1,23 Millionen Betroffenen waren im vergangenen Jahr unter 18 Jahre alt. Eine Schwerbehinderung liegt bei einem Grad der Behinderung von 50 oder mehr vor. Der jeweilige Grad wird durch das Zentrum Bayern Familie und Soziales festgestellt.

Dritthöchster Wert seit Beginn der Statistik

Im Jahr 2023 gingen dort knapp 257.000 Erst- und Neufeststellungsanträge ein. "Das ist der dritthöchste Wert seit Beginn der Statistik im Jahre 1978", erläuterte ZBFS-Präsident Norbert Kollmer. "Über 33.500 Menschen mehr als im Vorjahr stellten einen Antrag."



Die genauen Gründe für den Zuwachs sind unklar. "Wir mutmaßen, dass der Anstieg zum einen daran liegt, dass jetzt die Babyboomer dran sind, und zum anderen, dass in den Jahren davor viele Menschen keinen Antrag gestellt haben, die es ohne die Auswirkungen der Corona-Pandemie getan hätten", sagte ein Sprecher. "Weiter mutmaßen wir, dass die Leute ihre Anträge mittlerweile frühzeitiger stellen, weil Steuervergünstigungen nun ab einem Grad der Behinderung von 20 gewährt werden und "lohnender" sind als früher."

Die meisten leben in Oberbayern

Jeweils gut 23 Prozent der Schwerbehinderten in Bayern hatten 2023 Einschränkungen der inneren Organe beziehungsweise des Gehirns oder der Psyche. Etwa 17 Prozent der Schwerbehinderungen entfielen auf Einschränkungen des Bewegungsapparates, 7 Prozent auf Sinnesorgane. Der Rest hatte nach einer Statistik des ZBFS "sonstige Behinderungen".



Mit 371.712 lebten die meisten Menschen mit Schwerbehindertenausweis im vergangenen Jahr in Oberbayern. 202.260 wohnten in Mittelfranken, 158.824 in Schwaben, 131.419 in Unterfranken und 125.362 in der Oberpfalz. Aus Oberfranken kamen 119.766 und aus Niederbayern 118.994 Menschen mit Schwerbehinderung. (Elke Richter, dpa)