Leben in Bayern

Das Kehlsteinhaus am Obersalzberg wurde bei dem Brand fast vollständig zerstört. (Foto: dpa/Fotostand/Wassmuth)

27.10.2026

Kehlsteinhaus: Doku-Leiter gegen exakte Rekonstruktion

Nach dem Brand am Kehlsteinhaus haben Bayerns Innen- und Kunstminister den Wiederaufbau angekündigt. Der Leiter der Dokumentation Obersalzberg warnt vor einer exakten Rekonstruktion des vom Hitler-Regime errichteten Ausflugsdomizil

Der Leiter der Dokumentation Obersalzberg, Sven Keller, spricht sich nach dem Brand des von den Nazis errichteten Kehlsteinhauses gegen eine genaue Rekonstruktion eines vermeintlichen Originalzustands aus. "Gebäuden wie dem Kehlsteinhaus ist ja ein Narrativ eingeschrieben, in diesem Falle ein Überwältigungsnarrativ", sagte Keller auf Anfrage. "Es gibt einen Grund, warum das Gebäude bis heute faszinierend wirkt, das wirkt unwillkürlich weiter. Jetzt, wo das Gebäude zerstört oder mindestens schwer beschädigt ist, kommt eine 1:1-Rekonstruktion nicht infrage."

Das Teehaus auf 1834 Metern Höhe wurde 1937/38 auf Initiative von dem Hitler-Vertrauten Martin Bormann errichtet und war Teil des Führersperrgebiets Obersalzberg bei Berchtesgaden. Ein 33-jähriger Mann soll das Feuer dort gelegt haben. Er wurde in eine geschlossene Psychiatrie gebracht. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Kunstminister Markus Blume (beide CSU) haben bereits den Wiederaufbau angekündigt.

Chance zur Neugestaltung der historischen Einordnung nutzen

Es handele sich nicht um ein ungebrochen positiv besetztes Denkmal, sondern um ein NS-Gebäude, das auch in ideologischer Absicht errichtet worden sei, betont Keller. "Das heißt nicht, dass man das, was erhalten ist, nicht auch erhalten kann. Aber einen vermeintlichen Originalzustand muss und sollte man nicht wiederherstellen", sagte Keller. "Man sollte die Chance nutzen, um die historische Kontextualisierung zu verbessern, und vor allem sollte man die Zeitschichten offenlegen."

Der historische Ort Kehlsteinhaus habe die Zeitläufte nicht unverändert überdauert. "Schon die amerikanische Präsenz nach 1945 und die Nutzung als Restaurant seit 1952 ist ja eine Veränderung." Ziel sollte sein, einen gegenwärtigen Zustand in seiner Historizität begreifbar zu machen und den Menschen Kontext und Zusammenhänge zu erklären.

Hitler und sein Teehaus

Ein vergleichbares, wenn auch etwas kleineres Teehaus gab es laut Keller schon am Mooslahner Kopf. Das Teehaus am Kehlstein habe Hitler selten besucht: "Wir wissen von nur 14 Besuchen, alle im Zeitraum zwischen September 1938 und Oktober 1939. Danach, so meine Annahme, war der durchaus zeitaufwendige Ausflug nicht mehr so leicht möglich, auch dürfte sich das nicht mit dem "Führer"-Bild vertragen haben, das Hitler als Feldherr von sich vermitteln wollte."

Wenn Hitler in den Jahren 1938 und 1939 hinauffuhr, dann habe er das in der Regel mit ausländischen Gästen, Staatsmännern, Diplomaten und ausgewählten internationalen Journalisten getan. Unter den Besuchern sei wenige Wochen vor Kriegsbeginn etwa Graf Galeazzo Ciano gewesen, Schwiegersohn Benito Mussolinis und Außenminister des faschistischen Italiens. Der Krieg sei auch das Thema des Besuchs gewesen.

"Überwältigungsensemble" 

"Die exponierte Lage in 1.834 Metern Höhe, auf dem Felssporn des Kehlstein, mit einem spektakulären Blick auf die Berchtesgadener Alpenkulisse, sollte die Gäste beeindrucken", sagt Keller. "Das ganze Ensemble ist ein Statement: Wir machen uns die Berge untertan, wir haben die Macht dazu. Insofern war das Kehlsteinhaus samt Kehlsteinstraße und Aufzug ein Überwältigungsensemble - als einer von vielen Bauten des Führersperrgebiets."

Die Dokumentation Obersalzberg befasst sich mit der Geschichte dieses NS-Machtzentrums und der nationalsozialistischen Diktatur insgesamt. Eine kleinere Ausstellung am Kehlsteinhaus ergänzte dies. Beide Ausstellungen wurden vom Institut für Zeitgeschichte konzipiert. Exponate - im Sinne von historischen Objekten - seien am Kehlsteinhaus nicht zu sehen gewesen, sagt Keller. "Wir haben dort vor allem mit Fotos und Dokumenten gearbeitet. Die Ausstellung ist zerstört, damit geht aber kein Verlust an historischen Objekten einher."
(Sabine Dobel, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man das Berufsbeamtentum einschränken?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz