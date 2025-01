Krankenkasse: Immer mehr Menschen in Bayern pflegebedürftig

Die Zahl der Pflegebedürftigen im Freistaat wird weiter steigen: Bis zum Jahr 2060 wird es nach Berechnungen der Krankenkasse Barmer eine Million Betroffene in Bayern geben. 2040 dürften es knapp 870.000 sein - während es im Jahr 2023 noch gut 590.000 waren. Dies geht aus dem aktuellen Barmer-Pflegereport hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorab vorlag.



Demnach steigt zudem die Dauer der Pflegebedürftigkeit. Während sie bei kürzlich Verstorbenen im Schnitt bei 3,9 Jahren lag, werde sie sich bei aktuell Pflegebedürftigen durchschnittlich mit 7,5 Jahren nahezu verdoppeln, hieß es.

Mehr als vier Fünftel werden von Familienmitgliedern gepflegt

Das hat natürlich Auswirkungen auf die Kosten. Deshalb müsse nach der Bundestagswahl eine effektive Begrenzung der Eigenanteile angegangen werden, hieß es. Barmer-Landeschef Alfred Kindshofer regte zudem eine steuerfinanzierte Pflegezeit für Angehörige an. Mehr als vier Fünftel aller Pflegebedürftigen würden nämlich von Familienmitgliedern gepflegt.



Der Barmer-Pflegereport greift auf die anonymisierten Versichertendaten der Kasse aus den Jahren 2017 bis 2023 zurück. In Bayern hat die Barmer 1,1 Millionen Versicherte, was 8,5 Prozent der Bevölkerung entspreche. Wegen der großen Datenbasis gelten die Ergebnisse als repräsentativ für den Freistaat. (dpa)