Rettung von Dialekten: Künstliche Intelligenz soll Bairisch lernen

Mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wollen Sprachpfleger und Wissenschaftler die bairischen Dialekte erhalten und stärken. Dafür hat der Bayerische Landesverein für Heimatpflege ein auf drei Jahre angelegtes Projekt gestartet, bei dem KI gezielt auf regionale Sprachvarianten trainiert werden soll.

„Die KI muss verstehen, dass es nicht nur ein Bairisch gibt, sondern eine Vielfalt an lokalen und regionalen Bairisch-Varianten“, sagte Geschäftsführer Rudolf Neumaier. Bislang erkenne Künstliche Intelligenz oft nur ein unscharfes Gemisch verschiedener Mundarten.

Sprachaufnahmen aus Bayern als Grundlage

Für das Projekt wurde ein Sprachwissenschaftler als KI-Dialekttrainer eingestellt. Unterstützt wird er von Fachleuten der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zunächst sollen Sprachaufnahmen in Mittenwald und im Raum Mühldorf am Inn gesammelt werden.

Langfristig sollen weitere Regionen und Dialektvarianten hinzukommen. Ziel ist es, die sprachliche Vielfalt Bayerns digital zu erfassen und für künftige Anwendungen nutzbar zu machen.

Dialekte für das digitale Zeitalter

Die beteiligten Wissenschaftler sehen darin neue Chancen für die Dialektforschung. Künstliche Intelligenz könne künftig regionale Sprachformen erkennen, unterscheiden und sogar übersetzen. Dadurch werde die Sichtbarkeit und Wertschätzung von Dialekten gestärkt.

Angestoßen wurde die Idee vom Bund Bairische Sprache. Unterstützt wird das Projekt unter anderem vom Heimatministerium, der Regierung von Oberbayern sowie mehreren Stiftungen. (dpa)