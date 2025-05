Serie von Bomben-Drohmails an Schulen reißt nicht ab

Eine bundesweite Serie von Drohmails gegen Schulen reißt auch in Bayern nicht ab: In den vergangenen Tagen habe es zahlreiche gleichlautende Bombendrohungen gegeben, teilte ein Sprecher des Landeskriminalamts auf Nachfrage mit. Insgesamt seien im bayerischen Raum bislang mehr als 40 Drohschreiben an unterschiedlichen Schulen eingegangen. "Es bestehen derzeit keine Hinweise auf eine direkte Beteiligung oder einen konkreten Bezug des Schreibers zu den betroffenen Schulen", betonte er.



Die Ermittlungen zu den Urhebern liefen bei den zuständigen Polizeidienststellen bayernweit mit Hochdruck. Das Landeskriminalamt sei eingebunden und stehe zudem auch in engem Kontakt zum Bundeskriminalamt.

Polizei gibt Entwarnung

Allein am Montag gingen an mehr als 20 Schulen in Schwaben, überwiegend in Augsburg, Bombendrohungen ein - per Mail und mit einem ähnlich lautenden Inhalt. Jede einzelne Mitteilung werde geprüft und bewertet, hieß es. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord gab aber Entwarnung: "Nach polizeilicher Prüfung wird derzeit von keiner Ernsthaftigkeit der Meldungen ausgegangen." Nach aktuellen Erkenntnissen bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung.



Vergangene Woche hatte es bereits Drohungen gegen Schulen in München, in Niederbayern und weiteren bayerischen Regierungsbezirken gegeben. Auch 2023 hatte es schon mehrere Bombendrohungen gegeben. (dpa)