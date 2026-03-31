Mehr E-Schiffe zum Saisonstart auf Bayerns Seen

Ab Ostern legt die Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt wieder ab: 31 Schiffe warten auf Ausflügler. Auf einigen Seen kann man auch jetzt schon an Bord gehen.

Saisonstart auf mehreren Seen

Ab Ostersonntag ist auf dem Ammersee und dem Starnberger See wieder die Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt unterwegs – der Tag ist der traditionelle Auftakt der Saison. Auf dem Tegernsee hatte die Schifffahrt bereits am vergangenen Samstag den Betrieb aufgenommen, während sie auf dem Königssee ganzjährig verkehrt, wie das Heimatministerium mitteilte.

Fokus auf Elektromobilität

31 Schiffe, darunter 20 mit Elektroantrieb, stehen für Tagesausflüge und Kurzurlaube bereit, erklärte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). Im Laufe des Jahres soll auf dem Tegernsee ein weiteres E-Schiff die Flotte verstärken. 2025 hatte die Seenschifffahrt über 1,5 Millionen Passagiere befördert. (dpa)