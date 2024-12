Mehrere Leichtverletzte bei Brand in Seniorenwohnheim

Dunkle Rauchwolken an Heiligabend über den Münchner Innenstadt: Bei einem Brand in einem Senioren- und Pflegeheim sind mindestens sieben Bewohner leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr sagte, wurden etwa 60 Menschen aus dem Gebäude gebracht. Angaben zum Sachschaden lagen zunächst nicht vor. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an.

Großeinsatz von FFW und THW

Das Dach des historischen Gebäudes sei stark beschädigt, sagte der Sprecher. Aus einem Glockenturm loderten zeitweise Flammen heraus. Was den Brand auslöste, war zunächst noch unklar.



Mit Dutzenden Einsatzkräften rückte die Feuerwehr an und löschte von mehreren Drehleitern aus. Die Polizei sperrte umliegende Straßen.



Die Bewohner seien zum Teil in einen anderen, nicht betroffenen Bereich des Gebäudes gebracht beziehungsweise vorübergehend in einem nahe gelegenen Gebäude der Technischen Universität München betreut worden, teilte die Feuerwehr mit. (Ute Wessels, dpa)