Münchner Bahnhofsuhr landet im Museum

Die große vierarmige Uhr aus der Empfangshalle des Münchner Hauptbahnhofes ist künftig im Verkehrszentrum des Deutschen Museums zu sehen. Anders als die denkmalgeschützte Uhr an der Fassade des Bahnhofs komme dieser Zeitanzeiger nach der Sanierung des Bahnhofs nicht mehr zum Einsatz, teilte das Museum am Montag in München mit. Das Objekt besteht aus vier einzelnen Uhren, die so montiert sind, dass sie in verschiedene Richtungen weisen und in der alten Halle von der Decke hingen.



Das Design entspricht den üblichen Bahnhofsuhren: blaues Gehäuse, weiße Zifferblätter, schwarze Striche zur Minuteneinteilung, schwarze Zeiger und ein roter Sekundenzeiger. Die Bahn habe dem Museum die Uhr angeboten, vergangene Woche sei sie dann abmontiert worden, heißt es in der Mitteilung. Nun soll das künftige Museumsstück gereinigt, konserviert und gewartet werden und 2024 im Verkehrszentraum in Betrieb gehen. (Cordula Dieckmann, dpa)