Nach der Hitze schwere Gewitter mit Orkanböen in Bayern

Sommer, Sonne, Hitze: Nach einem sommerlich heißen Dienstag kommen auf die Menschen in Bayern teils schwere Gewitter zu. Auch am Mittwoch soll es im Freistaat ungemütlich werden.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartete von Dienstagabend an Gewitter mit schweren Sturmböen bis zu 100 Stundenkilometern und um die 35 Liter pro Quadratmeter. Zudem kann es hageln - mit Körnern um vier Zentimeter Durchmesser. Die Temperaturen sollen in der Nacht auf 17 bis 21 Grad sinken.



Im Extremfall könne es lokal eng begrenzt auch Orkanböen mit bis zu 120 Stundenkilometern geben. Extrem starker Regen mit mehr als 40 Liter pro Quadratmeter sei nicht gänzlich ausgeschlossen. In der ersten Nachthälfte ziehen die Gewitter ostwärts ab und verlieren dabei an Intensität.

Schwaben und Ostbayern besonders betroffen

Vor allem dürfte es den Angaben zufolge Schwaben und das westliche Oberbayern treffen. "Die Gewitter ziehen dann nach Osten, nehmen aber an Stärke ab", sagte ein Meteorologe vom Dienst. Bäume könnten umstürzten, Äste heruntergerissen werden. Sehr lokal könne es auch Überschwemmungen geben.



Der Mittwoch startet zunächst mit einigen Schauern, teils zeigt sich dann aber auch die Sonne. Der DWD rechnet mit etwas geringeren Temperaturen zwischen 25 und 29 Grad Celsius. In der zweiten Tageshälfte könne es erneut vom Westen her Gewitter geben.



Von Donnerstag an soll es dann wieder wärmer werden: Eine Hochdrucklage bringt wieder heißes Wetter nach Bayern, wie es hieß. Bis zum Freitag liegen die Höchsttemperaturen um die 30 Grad. Am Wochenende erwartet der DWD Temperaturen bis zu 35 Grad. (Sabine Dobel, Daniel Wieland, Klara Maria Gaßner, dpa)