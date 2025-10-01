Leben in Bayern

Die Spurensicherung ist an einer Straße im Münchner Norden im Einsatz. Ein Brand mit Explosionen in einem Einfamilienhaus hatte einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. (Foto: dpa/NEWS5)

01.10.2025

Nach Explosionen: Tatverdächtiger wohl aus Starnberg

Ein Großbrand mit Explosionen im Münchner Norden hat die Menschen aufgeschreckt. Nun gibt die Polizei weitere Details zum Tatverdächtigen bekannt

Der nach den Explosionen und dem Brand am Lerchenauer See entdeckte Tote war nach Polizeiangaben ein Deutscher aus Starnberg und gilt als tatverdächtig. "An seiner Meldeadresse sind im Laufe des Vormittags auch Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt worden", sagte ein Sprecher. Zudem ist nun die Rede von zwei Verletzten, die rund um das ausgebrannte Wohnhaus entdeckt wurden. Sie seien im oder am Haus geborgen worden und würden jetzt in Krankenhäusern behandelt, erklärte ein Sprecher.

Großeinsatz in der Stadt

Am Morgen hatten ein Feuer und Explosionsgeräusche einen Großeinsatz ausgelöst. In einem Münchner Wohngebiet wurde ein völlig ausgebrannter Transporter gefunden - und ein Verletzter an einem nahen See, der kurz darauf starb.

Ein Wohnhaus in dem ruhigen Münchner Stadtteil Lerchenau wurde wohl vorsätzlich in Brand gesteckt, darin befanden sich Sprengfallen. Das Oktoberfest wurde wegen einer Bombendrohung, die mit diesem Fall in Zusammenhang stehen soll, zunächst geschlossen. (dpa)
 

