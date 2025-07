Nach Tretbootunglück: Vater und Sohn tot aus Eibsee geborgen

Eine Woche nach dem Verschwinden eines sechs Jahre alten Jungen und seines 33 Jahre alten Vaters im Eibsee haben Rettungskräfte die Leichen am Wochenende geborgen. Zuvor hatte eine Spezialfirma die Körper des Mannes und seines Sohnes in 24 Metern Tiefe auf dem Grund des Bergsees bei Garmisch-Partenkirchen lokalisiert, wie die Polizei in Grainau mitteilte.

Vater springt Sohn hinterher

Den Ermittlungen nach war der Sechsjährige von dem Tretboot aus in den See gefallen. Der Vater sei hinterhergesprungen, um das Kind zu retten, jedoch auch nicht mehr aufgetaucht. Seither suchten Wasserwacht und Polizei nach den Vermissten.



Die genauen Umstände des Unglückes waren zunächst unklar. Die Polizei sah keine Hinweise auf Fremdverschulden. Neben Mann und Kind befanden sich auch die 34 Jahre alte Frau beziehungsweise Mutter auf dem Tretboot sowie eine vierjährige Tochter. Die Familie stammt laut Polizei aus dem unterfränkischen Landkreis Haßberge.

Bis zu 70 Einsatzkräfte

Die Einsatzkräfte hatten mit hohem Aufwand eine Woche lang fieberhaft nach den Verunglückten gesucht. Alleine am Tag des Vorfalls vor einer Woche waren rund 70 Einsatzkräfte der Rettungsorganisationen und der Polizei im Einsatz. Darunter auch fachspezifisch ausgebildete Taucher, speziell ausgebildete Diensthunde, Sonargeräte und ein Hubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei. (dpa)