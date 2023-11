Salzburg vom deutschen Schienennetz abgeschnitten

Zwei Vollsperrungen von Zugstrecken in Oberbayern schneiden Salzburg für mehrere Tage im November vom deutschen Schienennetz ab. Wie die Deutsche Bahn bestätigte, soll die Strecke zwischen München, Rosenheim und Salzburg vom 23. bis zum 26. November gesperrt sein. Ab dem 25. November bis zum 3. Dezember ist dann auch die Ausweichstrecke über Mühldorf am Inn zu.



Beim Fahrgastverband Pro Bahn stößt die Planung der Bauarbeiten auf Kritik. "Bei einer Autobahn würde niemand akzeptieren, wenn eine Vollsperre erfolgt und die Umleitungsstrecke ebenso wegen Bauarbeiten gesperrt ist", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Marco Kragulji am Montag.



Pro Bahn rät an den entsprechenden Tagen im November von einer Bahnfahrt nach Salzburg oder in den Chiemgau ab. Dies sei angesichts der beliebten Adventsmärkte im Chiemgau sehr bitter. Der Bahn warf der Verband außerdem vor, die Streckensperrung zu kurzfristig angekündigt zu haben.



Die DB erklärte auf Anfrage, dass sie die Überschneidungen der Bauarbeiten bedauere. Die Arbeiten auf der Alternativstrecke über Mühldorf am Inn ließen sich "ressourcenbedingt und aufgrund der engen Zeitfenster bei Bautätigkeiten nicht entflechten". (Niklas Treppner, dpa)