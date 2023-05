Prüfungsbögen im Zug gestohlen: Abi-Klausur muss wiederholt werden

Schüler eines Oberpfälzer Gymnasiums müssen einen Teil des Englisch-Abiturs wiederholen, weil der Lehrkraft die Prüfungsbögen gestohlen wurden. Der bisher unbekannte Täter stahl die Klausuren während einer Zugfahrt, wie der Leiter des Gymnasiums Neutraubling (Landkreis Regensburg) der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag bestätigte. Zuvor hatte die "Mittelbayerische Zeitung" über den Fall berichtet.



Betroffen sind nach Angaben des Schuldirektors Elmar Singer 19 Abiturientinnen und Abiturienten, die den Prüfungsteil "Hörverstehen" ("Listening Comprehension") nun am kommenden Freitag wiederholen müssen - zwei Wochen nach dem ursprünglichen Termin.



"Es ist klar, dass das eine Zumutung für die Schüler ist", sagte der Gymnasialdirektor. Dennoch hätten sie "verständnisvoll" reagiert. "Es gibt keine Alternative zur Wiederholung. Man kann ja nicht bewerten, was nicht da ist."



Auch für die betroffene Lehrkraft sei der Diebstahl eine "dramatische Erfahrung" gewesen, berichtet Singer: "Das war ja keine Absicht von ihr." Die Schule habe bei der Bundespolizei Anzeige gegen den Täter erstattet.



Kurzfristig einen Nachholtermin für die geklauten Prüfungen anzusetzen, war nach den Worten des Schulleiters nicht einfach. Denn die bayerischen Abituraufgaben werden vom Kultusministerium in München zusammengestellt, das auch die Prüfungstermine bayernweit einheitlich festlegt. Wenn nun im zweiten Versuch alles klappt, können die 19 Neutraublinger Schülerinnen und Schüler wie geplant Ende Juni ihr Abiturzeugnis entgegennehmen. (Philipp Demling, dpa)