Leben in Bayern

Gestern wurde mit Polizisten, Drohnen und Hubschraubern gesucht, jetzt kommen Hunde zum Einsatz. (Foto: dpa/Felix Kirberg)

08.10.2026

Puma-Suche im Erdinger Moos: Polizei setzt jetzt Schäferhunde ein

Hubschrauber, Drohnen und Wärmebildkamera blieben bislang ohne Ergebnis. Nun suchen zwei Schäferhunde im Notzinger Moos nach Spuren oder möglicher Beute des verdächtigen Tieres

Nachdem die Suche mit Einsatzkräften, Hubschraubern und Drohnen keine Spur des möglichen Pumas im Landkreis Erding gebracht hat, setzt die Polizei nun auf Hunde. Zwei Hundeführer mit ihren Schäferhunden sind dort aktuell im Einsatz – insbesondere um etwaige Beute oder Beuteteile zu finden, wie die Polizei mitteilte. Zudem suchen auch Beamte. Insgesamt habe man derzeit rund 15 Personen vor Ort und sechs im Innendienst, die sich mit der Suche beschäftigen.

Bei der Suche nehme man natürlich Rücksicht auf das Naturschutzgebiet und die dort lebenden Tiere, betont der Leiter der Polizeiinspektion Erding, Sebastian Pinta. Die Hunde seien angeleint und würden punktuell suchen – ausgehend vom Ort der Sichtung.

Bislang verlief die Suche im Notzinger Moos ohne Ergebnis. Auch Hinweise aus der Bevölkerung, von denen einige eingingen, haben bisher keine konkreten Spuren erbracht.

Jäger filmte verdächtiges Tier

Zuvor hatten Einsatzkräfte das Naturschutzgebiet im Landkreis Erding am Mittwoch aus der Luft mit einem Hubschrauber und Drohnen sowie am Boden durchkämmt. Auch der Einsatz einer Wärmebildkamera in der Nacht blieb ohne Erfolg.

Ein Jäger hatte am späten Dienstagabend mit einem Nachtsichtgerät ein verdächtiges Tier gesehen und gefilmt. Ein Experte hält es nach Auswertung der Aufnahmen für möglich, dass es sich um einen Puma handelt. Laut Landratsamt ist aber unklar, um welche Tierart es sich handelt. Auch woher das Tier stammen könnte, ist unbekannt. (dpa)

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