Leben in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet heute in Bayern mit Regen und einzelnen Gewittern. (Foto: dpa/Peter Kneffel)

27.08.2025

Regen, Sturm und Gewitter in Bayern erwartet

Bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter in einer Stunde sind laut Wetterdienst in Franken und an den Alpen wahrscheinlich. Etwas trockener kann es zum Ende der Woche werden

Vor allem in den Alpen und Franken ist am Nachmittag und Abend ein Regenschirm eine empfehlenswerte Begleitung: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit Regen und einzelnen Gewittern. 

25 Liter Regen pro Quadratmeter in Franken und an den Alpen

Während es am Mittag noch Sonne und Wolken geben soll, sind laut den Wetterexperten in Franken und an den Alpen einzelne Gewitter mit Starkregen um 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde wahrscheinlich. Auch stellenweise Sturm zwischen 75 und 85 Kilometer pro Stunde sowie Hagel bis 2 cm seien möglich. Die Temperaturen liegen demnach bei 24 Grad im Bayerwald bis 29 Grad am Untermain.

In der Nacht auf Donnerstag erwartet der DWD vor allem in Franken starke Gewitter. Besonders im westlichen Fragen sei Starkregen lokal mit bis über 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde, und über 35 Litern in drei bis sechs Stunden wahrscheinlich. 

Donnerstag im Südosten anfangs trocken

Bewölkt und im Südosten Bayerns anfangs trocken soll der Donnerstag beginnen. Ansonsten erwarten die Meteorologen verbreitet Regen und vereinzelt Gewitter. Die Temperaturmaxima liegen demzufolge zwischen 19 Grad im Allgäu und 25 Grad an der unteren Donau. 
Kurzzeitig meldet sich die Sonne am Freitag zurück. In Franken soll es nur vereinzelt nass werden. Ansonsten rechnet der DWD gebietsweise mit Regen. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Förderung privater PV-Anlagen abgeschafft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!