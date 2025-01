Rumänen lieben Bayern

Wer die größte Ausländergruppe ist, variiert in Bayern von Landkreis zu Landkreis. Insgesamt am häufigsten sind es Rumänen, wie aus Zensusdaten hervorgeht, die die Deutsche-Presseagentur ausgewertet hat. Sie stellten zum Stichtag, dem 15. Mai 2022 in 35 Landkreisen und kreisfreien Städten die größte Ausländergruppe. Dahinter folgen Türken mit 29 Landkreisen. Dazu zählen auch die drei größten bayerischen Städte, München, Nürnberg und Augsburg.



Auf dem dritten Platz liegen in der Statistik Kroaten und Ukrainer mit je sieben Landkreisen und kreisfreien Städten. Insbesondere bei Letzteren könnte sich die Lage seit dem Stichtag allerdings verändert haben, da dieser nur wenige Monate nach dem Angriff Russlands lag. Syrer waren in sechs Landkreisen und kreisfreien Städten die größte Ausländergruppe, Österreicher in fünf, Polen in vier und je einmal indische, kosovarische und irakische Staatsangehörige - konkret in Erlangen, Kelheim und Amberg.



Der Blick auf die Karte zeigt dabei regionale Unterschiede. So gibt es vor allem im Südwesten besonders viele Landkreise, in denen Türken die größte Ausländergruppe sind. Dies gilt auch für Oberfranken. Ukrainer waren das vor allem im Norden des Freistaats und Österreicher - kaum überraschend - nur in Landkreisen und Städten die direkt an ihren Heimatstaat grenzen. Kroaten wiederum stellten vor allem in den Landkreisen rund um München die größte Gruppe. Syrer sind dies vor allem in kreisfreien Städten in der Nordhälfte Bayerns.

(Christof Rührmair, dpa)