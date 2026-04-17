Leben in Bayern

Gerüchte über gepanschten Sprit halten Experten für unbegründet – Kontrollen zeigen keine Auffälligkeiten. (Foto: dpa/Alain Jocard)

17.04.2026

Sprit an der Tanke gepanscht? Experten entkräften Gerüchte

Auf TikTok werden derzeit Nutzer mit Gerüchten über angeblich gestrecktes Benzin an den Zapfsäulen verunsichert. Experten widersprechen und erklären, warum die Kraftstoffe sicher sind

Die hohen Spritpreise in Deutschland sorgen bei vielen Autofahrern für Unmut. In sozialen Netzwerken gehen manche teils reichweitenstarke Accounts noch weiter: Dort wird sogar behauptet, an Tankstellen gebe es nur minderwertigen Kraftstoff zu kaufen.

Behauptung: Benzin und Diesel würden derzeit gestreckt. Das führe zu geringerer Reichweite und könne sogar Schäden an Fahrzeugen verursachen. Tausende hätten deshalb ihre Autos in Werkstätten bringen müssen.

Bewertung: Falsch, sagen nicht nur Tankstellen, sondern auch Experten. Für diese Behauptungen gibt es ihnen zufolge keine Belege.

„Wir haben keine Fälle vorliegen, bei denen es den Verdacht gibt, dass Kraftstoff gestreckt wurde“, teilt der ADAC auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Der Verein vertritt rund 22 Millionen Mitglieder.

Auch dem Bundesverband Freier Tankstellen (bft), dem nach eigenen Angaben mehr als 2.800 Tankstellen in Deutschland angehören, „liegen aktuell keinerlei Erkenntnisse über gestreckte Kraftstoffe an deutschen Tankstellen vor“, wie Hauptgeschäftsführer Daniel Kaddik der dpa mitteilt. „Ebenso gibt es keine Hinweise auf eine Häufung von Fahrzeugschäden, die auf minderwertige Kraftstoffe zurückzuführen wären.“

Influencer sorgen für Verunsicherung

Mehrere Influencer mit teils Zehntausenden Followern auf TikTok oder YouTube haben in den vergangenen Wochen immer wieder Videos veröffentlicht, in denen die Qualität der Kraftstoffe zumindest in Zweifel gezogen wird. Es fallen Aussagen wie: „Ich habe das Gefühl, dass Diesel gestreckt wird.“ Oder: „Was tun die ins Benzin rein?“ In Kommentaren unter den Posts ist von vermeintlich gepanschten Kraftstoffen die Rede. Bei manch Nutzer soll ein voller Tank angeblich nur noch für ein Drittel der Strecke reichen.

Kontrollen zeigen keine Auffälligkeiten

Die Kontrolle von Kraftstoffen ist in Deutschland Aufgabe der Bundesländer. Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen etwa liegt die fachliche Aufsicht beim Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr.

Dort werden jährlich rund 200 Kraftstoffproben an öffentlich zugänglichen Tankstellen entnommen, wie das Ministerium der dpa mitteilt. „Bei den bisher ausgewerteten Proben in diesem Jahr liegen uns keine Hinweise auf Manipulationen vor“, erklärt ein Sprecher.

Auch in Bayern wurden bei der jüngsten Kontrollkampagne im Februar keine Auffälligkeiten festgestellt, wie das zuständige Landesamt für Umwelt mitteilt. In Brandenburg liegen ebenfalls keine Hinweise oder Beschwerden vor.

Manipulationen gelten als unwahrscheinlich

Der Tankstellenverband bft bewertet Aussagen in sozialen Netzwerken über eine vermeintlich verminderte Qualität als „unbegründet und irreführend“. Sie entbehrten „jeder belastbaren Grundlage“ und trügen zur Verunsicherung von Verbraucherinnen und Verbrauchern bei, ohne auf überprüfbaren Fakten zu basieren.

Kraftstoffe wie Diesel oder die Benzinsorten E5 und E10 unterliegen in Deutschland strengen gesetzlichen Normen. Entlang der gesamten Lieferkette – von der Raffinerie über Tanklager bis zur Tankstelle – werden sie umfassend kontrolliert. Manipulationen seien daher in der Praxis äußerst unwahrscheinlich. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Biolebensmittel umsatzsteuerfrei sein?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz