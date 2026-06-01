Leben in Bayern

Die Festivalsaison hat begonnen – bald strömen die Fans wieder zu Rock im Park und den anderen Großveranstaltungen in Bayern. (Foto: dpa, Jens Niering)

01.06.2026

Start der Festivalsaison: Wo sich in Bayern ein Besuch lohnt

Heavy Metal auf dem Flugplatz oder Yoga nach dem DJ-Set: Diesen Sommer locken wieder zahlreiche Open-Air-Festivals. Auf was sich Musikfans freuen können

Mit Rock im Park geht am kommenden Wochenende das erste große Musikfestival in Bayern über die Bühne. Über den Sommer folgen viele weitere Open-Airs. Rock, Pop, Elektro, Klassik oder Jazz - für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ein Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit: 

Rock im Park

Rock im Park (5.-7. Juni) gehört wie sein Zwillingsfestival Rock am Ring in der Eifel zu den größten Musikfestivals in Deutschland. Besonders ist die historische Kulisse: das ehemalige Reichsparteitagsgelände im Südosten von Nürnberg. Dort, wo einst die Nationalsozialisten jährlich ihre Macht demonstrierten, feiern nun Zehntausende drei Tage lang ausgelassen vor drei Bühnen. 

Rund 80.000 Musikfans erwarten die Veranstalter in diesem Jahr täglich auf dem Gelände. Kurzentschlossene haben diesmal leider keine Chance: Das Festival ist komplett ausverkauft. Von Freitag bis Sonntag stehen rund 70 Konzerte auf dem Programm. Zu den Headlinern gehören in diesem Jahr Linkin Park, Iron Maiden und Volbeat.

Lieder auf Banz

Das ehemalige Kloster Banz nahe Lichtenfels in Oberfranken bietet die Kulisse für das Liedermacher-Festival "Lieder auf Banz". Am 3. und 4. Juli steigt das Festival - durchs Programm führt Kabarettist Hannes Ringlstetter, der nach Veranstalterangaben auch selbst im Programm vertreten ist. Singer-/Songwriter und Gitarrist "STOPPOK!" ist ebenso mit dabei wie "Maybebop", Sänger und Songwriter Gregor Meyle, Sarah Lesch und Bodo Wartke. Johnny Bertl, langjähriger Weggefährte von Ludwig Hirsch, gestaltet eine Hommage an eben jenen österreichischen Liedermacher Ludwig Hirsch. Dazu kommen noch zahlreiche weitere Künstlerinnen und Künstler. 

Open Beatz

Das Open Beatz (24.-26. Juli) im mittelfränkischen Herzogenaurach richtet sich an Fans elektronischer Musik. Auf acht Bühnen, umgeben von Wäldern und Wiesen, treten nationale und internationale DJs auf. Die Musik reicht von House über Techno und Elektro bis Goa. Auf dem 50 Hektar großen Festivalgelände können sich die bis zu 30.000 Besucherinnen und Besucher zudem in einem Badeweiher erfrischen, in Workshops angesagte Tanzschritte lernen, bei Yoga oder Meditation herunterkommen - und sogar heiraten. 

Taubertal-Festival 

Das Taubertal-Festival (6.-9. August) in Rothenburg ob der Tauber feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen mit einem breiten musikalischen Programm. Rund 40 Bands werden auf drei Bühnen auftreten, darunter Sido, Biffy Clyro, Sportfreunde Stiller und Feine Sahne Fischfilet. Mit bis zu 15.000 Gästen ist das Festival eher familiär und liegt malerisch im Naturschutzgebiet mit Blick auf die historische Altstadt von Rothenburg ob der Tauber. 

Summer Breeze

Es ist nicht Wacken, gilt aber als das größte Heavy Metal-Festival in Süddeutschland: Beim Summer Breeze (12.-15. August) auf dem Flugplatz im mittelfränkischen Dinkelsbühl werden rund 130 Bands auf den Bühnen auftreten. Darunter sind Aushängeschilder der Metal-Szene wie Helloween, In Flames und Lamb Of God, aber auch zahlreiche Newcomer. Bis zu 40.000 Musikfans finden auf dem Gelände Platz. Die Tickets für das gesamte Festival sind ausverkauft, es sind aber noch Tickets für einzelne Tage erhältlich. 

Heimatsound in Oberammergau 

Wo alle zehn Jahre Jesus gekreuzigt wird, trifft sich in den Jahren dazwischen die alpenländische Musikszene: Das ehrwürdige Passionstheater in Oberammergau verwandelt sich im Sommer regelmäßig für zwei Tage in eine Partymeile. Seit 2013 präsentiert das Heimatsound Festival zwei Tage lang auf der riesigen Freiluftbühne Vertreter unterschiedlichster Musikrichtungen von Independent bis neue Volksmusik. Die Gäste können auf der Wiese gleich am Passionstheater zelten - richtige Festivalatmosphäre. Dieses Jahr ist das Festival am 31. Juli und 1. August 2026. Schnell buchen: Die Tickets sind oft rasch ausverkauft. 

Neuschwanstein-Konzerte

Der Innenhof eines der berühmtesten Schlösser der Welt wird im Sommer wieder Location für besondere Klassik-Konzerte: Im Schloss Neuschwanstein im Allgäu stehen vom 29. Juli bis 2. August insgesamt fünf Konzerte auf dem Programm. Das Open-Air-Konzert "Herz über Kopf" mit Tenor Jonas Kaufmann ist nach Angaben der Veranstalter aber bereits ausverkauft.

Besondere Melodien sollen während des Festivals am 1. August erklingen. Dann wollen die Münchner Symphoniker gemeinsam mit einem Chor und mehreren Solisten bekannte Songs aus den Disney-Filmen aufführen. Hintergrund des Konzertabends "Disney at Neuschwanstein" ist, dass das bayerische Märchenschloss einst Zeichentrickfilm-Unternehmer Walt Disney bei der Erschaffung seiner Fantasiewelten inspiriert hatte.

Echelon

Direkt neben den kugeligen Radomen der ehemaligen Echelon-Abhöranlage in Bad Aibling können Electro- und House-Fans am 14. und 15. August abfeiern.

Das Festival in der Nähe von Rosenheim bietet heuer mehr als 100 Künstlerinnen und Künstler, die der Menge auf dem Gelände der ehemaligen US-Kaserne auf sechs Bühnen einheizen - eine davon wird von der berühmt-berüchtigten Eventreihe Symbiotikka aus dem KitKat Club in Berlin gehostet. 

Doch auch an anderen Orten werden DJs auflegen, etwa in einer Silent Disco oder einem Technobus auf dem Campingplatz. Sogar einen Shuttle zum Badesee gibt es - damit die Raver nach der Entspannung in der dortigen Chill-Out-Area wieder mit Energie zurück zum Festivalgelände kommen. (dpa)
 

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