Stichverletzungen: Mann stirbt in Nürnberg - Verdächtiger festgenommen

Ein Mann wird nach einer Auseinandersetzung in einem Mehrfamilienhaus in Nürnberg lebensgefährlich verletzt. Er habe am frühen Montagabend Stichverletzungen erlitten, teilte die Polizei mit. Vor Ort nahm die Polizei eine tatverdächtige Person fest. Der Mann wurde in einr Klinik gebracht. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken gegen 23 Uhr mitteilte, verstarb er dort am späten Abend. Das berichtet das Portal "Nordbayern".

Die Kriminalpolizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen übernommen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa)