Leben in Bayern

Rettungskräfte suchen seit Tagen bei Manching nach einem vermisstem 83-Jährigen Mann. Bei der Aktion wurden rund 800 Einsatzkräfte eingesetzt. (Foto: dpa/Peter Kneffel)

04.09.2025

Suche nach vermisstem 83-Jährigen geht weiter

Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist seit mehreren Tagen in Oberbayern auf der Suche nach einem Rentner. Bisher fehlt jede Spur

Dreieinhalb Tage nach dem Verschwinden eines 83-jährigen Mannes in Oberbayern sucht die Polizei noch immer nach dem Senior. Der Mann aus dem Manchinger Ortsteil Oberstimm (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) gilt seit Sonntagabend als vermisst.

Die Suche werde nun mit weniger Kräften fortgesetzt, teilte die Polizei am Morgen mit. In den Tagen nach dem Verschwinden unterstützten mehr als 800 Helfer die Behörden. Unterschiedliche Rettungsorganisationen beteiligten sich, auch umfangreiches technisches Gerät war im Einsatz. Hinweise oder eine Spur gebe es derzeit laut einem Polizeisprecher jedoch keine.

Der Suchradius war nach und nach ausgeweitet worden. Kreisbrandrat Christian Nitschke zufolge umfasst das Suchgebiet mittlerweile 15 Quadratkilometer.

Hilflose Lage möglich

Die Polizei bittet Anwohner außerdem ihre Gärten abzusuchen. Möglicherweise habe der 1,68 Meter große Mann in einer Gartenlaube Unterschlupf gesucht. Er sei auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Insbesondere in den Ortsteilen Oberstimm, Niederstimm und Pichl sind die Menschen gebeten, der Polizei auch Bescheid zu geben, falls ihre Nachbarn verreist sind, damit die Polizei deren Gärten absuchen kann. (dpa)
 

