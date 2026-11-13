Survival-Kurse boomen: Überleben kann man lernen

Bei Sepp Fischer aus Bad Tölz lernt man, draußen Feuer zu machen. Egal, ob es kalt ist oder warm. Ob es regnet oder schneit. Man lernt, sich in der Natur zu ernähren. Und zwar nicht nur für einen Tag. Sondern für ein paar Wochen. Man lernt, aus Naturmaterialien Werkzeuge herzustellen und sich in der Natur zu orientieren. Immer mehr Menschen sind daran interessiert. Survival-Kurse boomen. Auch tendieren mehr und mehr Bürgerinnen und Bürger in Richtung Prepper. Das sind Personen, die sich durch gezielte Maßnahmen auf Krisen, Naturkatastrophen, Stromausfälle oder Versorgungsengpässe vorbereiten.



Sepp Fischer selbst sieht sich nicht auf der „Survival- und Prepper-Welle“ schwimmen. Was er anbietet, nennt er Waldhandwerk. Der Fachausdruck dafür lautet Bushcrafting. Fischers Kurse richten sich an Menschen, die gern lange in der Natur sind. Und die in der Natur überleben möchten, wenn sie, warum auch immer, in Not geraten. „Ich hab viele Akademiker und Lehrer, die eine Auszeit oder auch eine Alternative zu Hightech und Stress suchen“, berichtet der Waldwissensvermittler. Jäger und Förster kommen zu ihm, um zu erfahren, wie sie lange in der Natur bleiben können, ohne viel Equipment mit sich herumschleppen zu müssen. Auch Berufssoldaten gehen bei ihm in die Schule. Sie treibt die Frage um: Wie kann man sich in der Natur ernähren, sollte der erhoffte Nachschub mal nicht ankommen?

Wie in der Steinzeit

Unvergessen ist Fischer eine Extremreisende, die sich bei ihm auf eine Tour zu den Tuareg vorbereiten wollte: „Die war noch viel mehr Abenteurer als ich.“ Waldhandwerk bedeutet, wie Fischer erläutert, im Kern Steinzeittechnik. Königsdisziplin ist das Feuermachen bei jeder Witterung mithilfe von Holzstäbchen durch Reibung. Er selbst könne durch sein Wissen auch im Winter ein paar Wochen in einer Schneehöhle überleben, sagt der gelernte Tischler.



Fischer beschäftigt sich seit 2005 mit dem Thema. Er lebte einige Zeit als Laienbuddhist. Junge Buddhisten, erklärt er, gehen für längere Zeit in die Natur. Das tat auch er. Dieses Erlebnis prägte ihn nachhaltig. Vor zwölf Jahren machte er sein Hobby dann zum Beruf.



Dass es durch eine Naturkatastrophe oder einen Krieg zu einer heftigen Krise kommen wird, glaubt Fischer nicht. Das denken seines Wissens auch die meisten seiner Teilnehmer nicht. Ihm seien aber alle Menschen willkommen. Nur von der rechten Szene, etwa von Wehrsportgruppen, grenzt er sich ab. Und Prepper sieht er insofern skeptisch, da diese seiner Meinung nach ihre gehorteten Vorräte in Zeiten krasser Not auch mit Waffengewalt verteidigen würden. Er würde das nie tun, sagt Fischer.



Auch er würde niemals auf Menschen schießen, betont Marcus K. (Name geändert) aus Unterfranken. Er sei Christ. Seit 2015 bereitet er sich auf eine massive Krise vor: „Ich rechne damit, dass das nicht mehr ewig dauern wird.“ Sein Ziel ist es, eine Woche lang mit seiner Frau und seinen beiden Kindern im eigenen Haus zu überleben. Deshalb hat der 44-jährige Familienvater Konserven angeschafft, Gasflaschen sowie ein Notstromaggregat, Kerzen und einen Filter, mit dessen Hilfe er aus 4000 Litern Regenwasser Trinkwasser bereiten könnte.



Auch Whiskyflaschen hat er gehortet – um sie bei Bedarf gegen Lebensmittel bei Landwirten einzutauschen. Mit seiner Armbrust könnte er auch im nahe gelegenen Wald Hasen schießen. „Probleme hätte ich noch, dem Hasen das Fell abzuziehen“, schmunzelt er. Aber das würde wahrscheinlich seine Frau übernehmen.

Whisky als Tauschmittel

Auch wegen Menschen, die wie Marcus K. denken, boomen Survival-Kurse, erklärt Nick De Rijke aus Mespelbrunn (Kreis Main-Spessart). Aber auch der digitale Overkill treibe Menschen in die Kurse. Sie wollten analoges, echtes und wildes Leben erfahren. Bundesweit, so schätzt der Natur- und Wildnispädagoge, gebe es inzwischen um die 150 Anbieter. Wer sich dafür interessiert, könne unter bis zu 500 Survival-Kursen wählen.



Ein knappes Jahr lebte De Rijke in der Wildnis Nordamerikas. 2022 begann er, einen Verbund von Wildnis-Schulen namens WildNet aufzubauen – auch um Transparenz in die Szene zu bringen. Nicht jeder Survival-Kurs sei seriös, sagt er. So gebe es Survival-Kurse mit ausgeprägtem christlichen Hintergrund, in denen auch missioniert werde. In esoterischen und in rechtsextremen Kreisen würden ebenfalls Kurse angeboten.



De Rijke kennt jeden Kursanbieter, der in sein Netzwerk aufgenommen wurde, zumindest durch ein Onlinemeeting persönlich. Grundvoraussetzung für eine Aufnahme ist das Bekenntnis zum Leitbild von WildNet, das auf den Werten, Grundrechten und den ethischen Grundsätzen unserer Demokratie fußt. Verlangt wird auch parteipolitische, weltanschauliche und konfessionelle Unabhängigkeit.



Wer außerhalb von WildNet nach Survival-Kursen sucht, dem rät De Rijke, darauf zu achten, welche Extras angeboten werden. So warnt er etwa vor Kursen mit „Fliegenpilzreise“ – eine Zeremonie mit psychedelischen Wirkstoffen. Ein weiteres Alarmzeichen sollte Runenschrift in der Ausschreibung sein – Hinweis auf einen rechtsextremen Hintergrund.



De Rijke will in seinem Netzwerk vermitteln, dass es nicht um den Kampf gegen die Natur gehe, sondern um einen friedfertigen Umgang mit der Natur. In einem Kurs könne man lernen, generell in schwierigen Situationen klar zu denken.



„Die Psyche ist beim Überleben das Wichtigste“, denkt auch Lion L. (Name geändert) aus Bayern. Der dreifache Familienvater, der seinen echten Namen nicht preisgeben möchte, ist überzeugt, dass er in einer Notsituation mehrere Wochen mit seiner Familie überleben könnte. Wobei er sich, wie Marcus K., nicht nur auf seine Familie verlassen möchte: „Wenn es hart auf hart kommt, werden wir alle hier im Dorf zusammenhalten, man kann nur im Verbund überleben.“

Der Selbstversorger

Lion L. lebt auf einem Bauernhof. Hier hat er alles, was er braucht. Geheizt wird mit dem Kachelofen, gekocht mit Gas. „Ich hab viele Gasflaschen.“ Wasser sei zum Überleben auch ganz wichtig: „Zum Glück haben wir eine eigene Quelle.“ 10 Kilogramm Kerzen sind im Keller gebunkert. Außerdem hat Lion L. immer 20 Kilo Mehl und Zucker im Haus. Dazu ist sein Vater Jäger. An Nahrung würde es also nicht mangeln.



Für Notzeiten gerüstet zu sein, sei ihm von Jugend an beigebracht worden. So sei das nun mal in der Landwirtschaft: „Den ganzen Sommer über wird auf die Wintermonate hingeschafft.“ (Pat Christ)

