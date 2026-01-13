Teilweise noch Glatteisgefahr - Entspannung in Sicht

Mildere Luft bringt Entspannung beim Wetter. Anfangs kann es aber in den östlichen und nördlichen Landesteilen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch Glatteis geben, vor allem in Niederbayern noch mit unwetterartigem Ausmaß. Doch ab mittags beruhigt sich mit steigender Temperatur und abklingenden Niederschlägen auch dort die Lage.

"In den östlichen Regionen hält sich die Kaltluft in den Niederungen aber teilweise zäh", heißt es vom DWD weiter. Heute gibt es demnach in der Osthälfte erst noch leichten Frost, aus Westen allmählich Milderung, in Niederbayern erst im Vormittagsverlauf Plusgrade.

In der Nacht zum Mittwoch ist in der Südosthälfte Bayerns örtlich mit leichtem, im Oberallgäu auch mäßigem Frost zu rechnen. Im nördlichen Franken und der Südosthälfte kann es stellenweise auch erneut glatt werden.

Wegen Glätte fiel nach Angaben des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus am Dienstag vereinzelt der Präsenzunterricht in der Stadt Passau und im Landkreis Freyung-Grafenau aus. Im Landkreis Passau sollte es außerdem an einer Grundschule wegen eines technischen Defekts keinen Präsenzunterricht geben. Wegen einer defekten Heizungsanlage ist das auch weiterhin an einer Grundschule im Nürnberger Land der Fall. (dpa)

