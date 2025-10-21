Leben in Bayern

Tochter Emma Sagasser (links) und Vater Rainer Sagasser pfeifen beide als Schiedsrichter. (Foto: dpa/Daniel Löb)

21.10.2025

Tochter und Vater gemeinsam als Schiedsrichter auf dem Platz

Tore, Abseits – Emotionen. Ein ganz normales Kreisliga-Spiel, irgendwo in Oberfranken. Fast. Ein ungewöhnliches Schiedsrichter-Gespann ist im Einsatz

Foul oder nicht? Abseits oder nicht? Diese Fußball-Fragen sind für die Sagassers eine Familienangelegenheit. Denn die 20 Jahre alte Emma Sagasser ist Schiedsrichterin - genauso wie ihr Papa Rainer. Oft sind sie gemeinsam im Einsatz.

Ein Fußballplatz in Oberfranken: Der 1. FC Baiersdorf empfängt in der Kreisliga den 1. FC Kronach. Das Spiel wird Emma Sagasser leiten. Von Nervosität keine Spur. Als Linienrichter unterstützen sie ihr Vater und Tobias Fenkl. Bei einer Tasse Kaffee werfen sie einen Blick auf die Tabellensituation und auf die Fairplay-Tabelle. Nach dem Aufwärmen checkt Emma Sagasser die Tornetze, setzt das Headset auf - dann geht es los. 

"Stärkt meinen Charakter"

Die junge Frau spielte früher selbst Fußball, entschied sich dann aber, Schiedsrichterin zu werden - genauso wie ihr Vater. 2020 legten sie gemeinsam die Prüfung ab. Um die 100 Spiele hat sie bereits geleitet. Der Schiri-Job fordere "absolutes Durchsetzungsvermögen und stärkt meinen Charakter", sagt sie. "Die Liebe zum Sport" sei ihr Antrieb. Ihr Ziel sei es, irgendwann einmal auch in der Frauen-Bundesliga zu pfeifen. 
Ihr Vater ergänzt, er wünsche Emma, dass ihr Weg weitergehe. "Ich freue mich, wenn sie weiterkommt, wir unterstützen ihren Weg." Schiedsrichter hätten generell ein großes Gerechtigkeitsempfinden.

Mit dem Vater gemeinsam auf dem Platz zu stehen, das sei eine gute Sache, berichtet die angehende Physiotherapeutin. "Wir verstehen uns gut". Tipps gebe es schon, aber man begegne sich "auf Augenhöhe."

Als Frau auch Männerspiele zu leiten - das ist immer noch sehr ungewöhnlich im Fußball. Beim Bayerischen Fußballverband (BFV) sind aktuell 10.830 männliche Schiedsrichter aktiv - und nur 435 Frauen. Doch auch hier ist ein Aufwärtstrend zu erkennen, im Jahr 2023 etwa waren nur 333 Frauen als Schiedsrichterinnen aktiv.

"Ohne Schiedsrichter gibt es keinen Fußball"

In der Vergangenheit hatte der BFV generell mit einem Rückgang der Aktivenzahlen bei den Schiedsrichtern zu kämpfen, doch dieser Trend ist inzwischen gestoppt, wie es hieß: Der Verband bilde jährlich mehr als 1000 Neulinge aus und habe bei der Zahl der Unparteiischen einen Höchststand der vergangenen sechs Jahre erreicht.

Ein respektvoller Umgang miteinander sei wichtig, sagte Wolfgang Krauß, Vorsitzender des 1. FC Baiersdorf. Denn: "Ohne Schiedsrichter gibt es keinen Fußball." Vier gelbe Karten musste Emma Sagasser an diesem Nachmittag verteilen, Baiersdorf und Kronach trennten sich schließlich 2:2.

Probleme gab es für Emma noch nie, als Frau ein Männerspiel zu leiten, schildert sie: "Ich gehe auf den Platz wie jeder andere Schiedsrichter auch." (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bezeichnungen wie Veggieburger verbieten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!