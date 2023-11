Toilettenproblem schränkt Bahngäste bei Agilis ein

Wegen einer defekten Entsorgungsanlage sind bei der Bahngesellschaft Agilis reihenweise Toiletten in den Zügen ausgefallen. Wie das Unternehmen berichtete, hatte der Schaden seit dem Wochenende dazu geführt, dass die WCs zunächst nicht mehr geleert und nicht mit Wasser gefüllt werden konnten.



Am Dienstagnachmittag sei dann ein Ersatzteil geliefert und eingebaut worden. Seitdem würden die Toiletten mit Hochdruck entsorgt. Voraussichtlich erst am Wochenende würden alle Fahrzeuge wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen.



Agilis gehört zu der Hamburger Bahn-Holding Benex. Das bayerische Tochterunternehmen ist auf Regionalstrecken in Franken und in der Mitte des Freistaats unterwegs. Von dem Toilettenproblem sind die Züge betroffen, die zwischen Passau, Regensburg, Ingolstadt und Ulm fahren. (Anne-Sophie Schuhwerk, dpa)