Unwetter und Hagel in Bayern erwartet

Menschen in Bayern müssen sich in den nächsten Tagen auf graues, regnerisches und teils gewittriges Wetter einstellen. Noch am Montag sollen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Gewitter von West nach Ost über den Freistaat ziehen.



Örtlich soll es dabei auch zu Starkregen, stürmischen Böen oder gar Sturmböen und kleinkörnigem Hagel kommen können, vielleicht ähnlich wie schon einmal im Juni. In der zweiten Tageshälfte sind laut den Experten der Wetterbehörde auch Unwetter mit Starkregen von bis zu 40 Litern pro Quadratmeter und zwei Zentimeter großem Hagel möglich.



In der Nacht zum Dienstag sollen die Gewitter dann zunächst abklingen, nach einzelnen sonnigen Abschnitten und Temperaturen bis zu 27 Grad am Dienstag sollen aber Wolken, Schauer und Gewitter das Wetter zeichnen. Außerdem kühlt es noch einmal ab: Maximal 23 Grad erwarten die Meteorologen bis zum Freitag. Dann lockert das Wetter laut DWD wieder auf. (dpa/BSZ)