Unwetterwarnung vor Sturm- und Orkanböen in Bayern

Wind, Regen und Schnee: In den Tagen vor Weihnachten wird es ungemütlich in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor schweren Sturm- und teilweise auch vor Orkanböen. In der Nacht auf Donnerstag blieben Unwettereinsätze zunächst aus, teilten die Polizeipräsidien im Freistaat mit. "Noch schaut es sehr ruhig aus", sagte ein Polizeisprecher.



Bis zum Samstag erwartet der DWD im Flachland stürmische Böen oder Sturmböen, besonders im Alpenvorland und generell im Bergland auch schwere Sturmböen. In höheren Lagen der Alpen und des Bayerwalds könne es auch zu orkanartigen Böen und auf den höchsten Gipfeln teilweise zu Orkanböen kommen. Am Donnerstagmorgen warnte der Wetterdienst im gesamten Freistaat vor markantem Wetter (Stufe 2) und im Süden sowie teilweise im Osten vor Unwetter (Stufe 3).



Im Bergland soll es in den kommenden Tagen Neuschnee geben. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag müssen sich Menschen DWD-Angaben zufolge auf vereinzelte Gewitter mit schweren Sturmböen um die 100 km/h einstellen. (Manuel Rank, dpa)