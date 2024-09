Verdächtiger nach Leichenfund in Fürth festgenommen

Blutspuren im Treppenhaus und eine Frauenleiche in einer Wohnung: Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Fürth hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen Angehörigen des Opfers. In welchem Verhältnis dieser zu der Frau steht, wollte Polizeisprecher Michael Konrad zunächst nicht sagen. Der Mann sollte im Laufe des Mittwochs vor einen Ermittlungsrichter kommen.



Eine Anwohnerin hatte am Dienstagnachmittag Blutspuren im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Stadeln entdeckt und die Polizei gerufen. In der nahe gelegenen Wohnung fanden die Beamten die tote Frau. Am Abend konnte die Polizei den Verdächtigen in Erlangen vorläufig festnehmen. "Erkenntnisse aus der Tatortarbeit und Umfeldermittlungen" hätten diesen ins Visier der Ermittler gerückt, sagte Konrad. Weitere Details nannte er nicht.

Keine Angaben zu Todesumständen

Wie die Frau ums Leben gekommen ist, wollten die Ermittler aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekanntgeben. "Deren Leichnam wies Verletzungen auf, die auf ein Tötungsdelikt schließen ließen", hieß es.



In einer früheren Pressemitteilung war von "Spuren stumpfer Gewalt" die Rede. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich bei der Getöteten um die 66 Jahre alte Bewohnerin des Mehrfamilienhauses handelt. Eine zweifelsfreie Identifizierung stehe aber noch aus. (Irena Güttel, dpa)